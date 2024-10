“Me dejaron sin trabajo y sin dinero”: Afirma la mamá de Gala Montes

El episodio de ‘La Rosa de Guadalupe’, que se inspira en la vida de Gala Montes y su madre, ha quedado corto en comparación con el verdadero drama que vive Crista Montes con sus dos hijas. Desde que Gala alcanzó el tercer lugar en ‘La Casa de los Famosos México’, la relación entre madre e hija se ha deteriorado, especialmente tras la polémica aparición de Crista en la gala final.

Crista Montes, quien tiene más de 90 mil seguidores en Instagram, ha compartido su dolorosa realidad, expresando su confusión ante el rechazo y el odio que siente por parte de sus hijas.

En un emotivo mensaje, comentó: “Me sacaron de mi casa, me quedé sin familia, sin trabajo, sin dinero; me dicen ratera”. Este desahogo ha resonado en sus seguidores, aunque no ha logrado acercarla a Gala ni a su otra hija, Beba Montes.

La situación se complica aún más con la reciente tensión entre Crista y la conductora Joanna Vega-Biestro, quien ha comentado sobre la relación madre-hija de manera crítica. Crista respondió a sus declaraciones, sugiriendo que su forma de comentar sobre su vida era “violenta” y que debería tener cuidado con lo que dice sobre su propia hija.

Mientras tanto, Gala ha desmentido cualquier posibilidad de reconciliación con su madre, dejando claro que la herida entre ellas sigue abierta. La distancia y el conflicto familiar parecen estar lejos de resolverse, dejando a Crista Montes en una situación cada vez más angustiante.

¿Qué ocurrió entre Gala y su mamá?

Antes de su entrada a la ‘La Casa de los Famosos México 2’, Montes se afirmó que su madre abusaba de ella y de su trabajo. Indicó que su mamá derrochaba su dinero y la acusó de abuso laboral.

Después de su salida del reality show, la actriz tildó a su mamá como “tóxica” y dijo que no hubo reconciliación en entre su mamá y ella, a pesar de que en el programa de telerrealidad Crista le envió un video a su hija y el último día le llevó un ramo de flores.

