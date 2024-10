Latinos con Trump defienden plan de deportaciones, mientras se lanzaban insultos racistas en Madison Square Garden

NUEVA YORK.- Al tiempo que Donald Trump hablaba de su plan de deportaciones masivas y uno de sus oradores en el Madison Square Garden (MSG) llamaba a Puerto Rico “isla de basura”, latinos que apoyan al expresidente defendían sus planes.

“Una vez que asuma el cargo, la invasión migratoria de nuestro país terminará y comenzará la restauración de nuestro país”, dijo Trump a la multitud.

Afuera del MSG, Lenin, de Ecuador, y Sakeele, de República Dominicana, consideraron que los planes del candidato presidencial republicano son adecuados y necesarios para el país.

“Creo que va a ser el presidente que va a cambiar el futuro de la nación”, dijo Sakeele, quien vive en El Bronx.

Siguiendo la retórica de Trump y otros republicanos de que Estados Unidos está siendo “invadido”, Sakeele consideró que cada país tiene derecho a “defender su soberanía”.

“Yo siento que cada país tiene derecho a defender su soberanía”, expuso, para luego afirmar que debería haber un “derecho para legalizar a los indocumentados”, algo que Trump no tiene contemplado en su plan estratégico.

Lenin, residente en Harlmen, quien vende gorras, camisetas y otra memorabilia de Trump, consideró que EE.UU. debe tener un muro.

“Creo cien por ciento que debe haber una pared, porque ahí pasan muchas cosas, hay niños represados (sic), niñas violadas, mujeres, la mayoría son mujeres… matadas en la frontera”, afirmó. “Cuando Trump era presidente, los narcos y cárteles no se atrevían a pasar por la frontera”.

Lenin apoya a Trump, vende memorabilia del expresidente y dice que Kamala Harris es el “Anticristo”. Crédito: Jesús García | Impremedia

Lenin se puso a la defensiva cuando se cuestionó sobre la inmigración, “¿qué piensa usted sobre inmigración?”, reviró a la pregunta buscando evadir su propia respuesta.

Juan, otro asistente al mitin, quien tampoco no logró entrar al MSG, solamente atinó a responder que apoyaba el plan de Trump sobre deportaciones.

“Sí”, expresó escuetamente sin querer ahondar en su respuesta, para luego señalar que Trump beneficiará al país económicamente.

Sin confrontaciones físicas, decenas de manifestantes expresaron su rechazo a Trump frente al Madison en Nueva York. Crédito: Jesús García | Impremedia

Alrededor de las 4:00 p.m., luego de que miles de personas lograran ingresar al mitin republicano, cientos más quedaron en las calles decepcionadas por no alcanzar un lugar, en la pantalla más grande del recinto se proyectaba una imagen del expresidente, pero no el evento.

En las escalinatas de la estación de trenes Moynihan Train Hall, sobre la Octava avenida, entre las calles 31 y 33, una protesta de decenas de personas incluía carteles con frases, como “No a los dictadores”, contra Trump hacia el MSG y se confrontaban a gritos con algunos de los simpatizantes del republicano. “¡Ignorante!”, decía un republicano a un manifestante quien gritaba “¡dictador!”.

La zona estaba plagada de elementos de NYPD, quienes observaban sin involucrarse en las confrontaciones verbales. No hubo connatos de pelea. Alguien cuestionó a gritos a un joven una bandera de EE.UU. que decía “Judíos con Trump”, pero el muchacho defendió su postura. “¡Cállate!”, lanzó para luego exhibir su bandena frente a los manifestantes contra Trump que portaban algunos carteles que compararon al republicano con Hitler. “Conoce tu historia o repítela”, se leía uno de los carteles con el rostro de Trump y Hitler, quien en 1939 hizo un mitin Nazi en el Madison.

Sakeele vive en El Bronx y señala que, para ella, Trump no ha cometido “ningún delito”. Crédito: Jesús García | Impremedia

¿Por qué Trump y no Kamala?

Los latinos entrevistados destacaron el plan migratorio de Trump, pero también su estrategia económica.

“Yo he visto que el nombre de Donald Trump atrae a muchas cosas y una de esas cosas es dinero, sólo yo vendiendo cosas con el nombre de Trump vendo mucho dinero”, expresó. “Porque no hay otra opción […] la gente que trabaja este país no han sido representandas bien, y una persona como Donald Trump no digo qur representa cien por ciento bien, pero más mejor que otras personas”.

Cuando se le cuestionó por qué Trump y no la vicepresidenta Kamala Harris, Lenin la criticó por una postura religiosa.

“Kamala Harris, ella puede tener muchas razones por no, pero le voy a dar una, y la más importante que recién pasó, Kamala hace unos días dijo que en su rally dijo que… si tú dices algo de Dios, Jesús, te vayas a otro rally, a mí me hace ver que Kamala es Anticristo”, expresó.

Sin explicarlo, Lenin se refiere a la expresión “Jesús es Rey”, que se ha utilizado como parte del movimiento a favor de palestinos y como una forma de criticar a Israel.

El NYPD implementó un intenso operativo de seguridad para el mitin de Trump, lo que provocó el cierre de varias calles en la Gran Manzana. Crédito: Jesús García | Impremedia

Sakeele, por su parte, consideró que Trump la beneficiaría como latina, destacando “el orden en el país”, el “respeto a la autoridad”, aunque acusó a los “opositores” cuando se le recordó que Trump es un criminal convicto de 34 delitos en Nueva York.

“Para mí él no ha cometido ningún delito”, expresó.

Uno de los mensajes que Sakeele llevaba consigo decía “Proyecto 2025”, algo que Trump ha negado, aunque las propuestas en esa plataforma son similares a la plataforma electoral del Partido Republicano y a la Agenda 47 del expresidente Trump.

Sakeele no supo explicar la integración en su mensaje impreso de el “Proyecto 2025”, salvo señalar que Trump iniciaría su presidencia en 2025.

La performista y Crackhead Barney entrevistó a algunos de los asistentes al mitin de Trump en Nueva York. Crédito: Jesús García | Impremedia

Mientras decenas de personas, muchas de ellas latinas, seguían afuera del MSG, en redes sociales se hacían virales dos de los comentarios del discurso del comediante Tony Hinchcliffe, del podcast “Kill Tony”, quien dijo que los inmigrantes, sobre todos a los latinos “les encanta hacer bebés”. Más tarde se refirió a Puerto Rico.

“Están pasando muchas cosas. No sé si lo saben, pero literalmente hay una isla flotante de basura en medio del océano en este momento. Creo que se llama Puerto Rico”, dijo desatando risas de asistentes, según los videos, miles de esos asistentes son latinos, algunos puertorriqueños.