Por qué las mujeres tienen el doble de riesgo de osteoporosis que los hombres

La osteoporosis, una enfermedad silenciosa que debilita la estructura ósea, ha tomado proporciones en la India, con estadísticas que indican que aproximadamente 61 millones de personas padecen esta afección, el 80% de las cuales son mujeres.

En el contexto global, la Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que el 30% de las mujeres posmenopáusicas en el mundo sufren de osteoporosis, destacando así un problema que exige atención.

Este aumento de casos, especialmente en las mujeres, es una señal de alerta para el sistema de salud indio, que enfrenta los retos de una población vulnerable a fracturas, incapacidades físicas y elevados costos de atención.

En la India, la osteoporosis se presenta de manera más temprana en comparación con los países occidentales, entre 10 y 20 años antes de lo común. Esta aparición temprana no solo incrementa el riesgo de fracturas en adultos mayores, sino que también representa un peso significativo para los servicios de salud. La detección temprana es complicada por la naturaleza silenciosa de esta condición, ya que, en sus etapas iniciales, la osteoporosis no muestra síntomas evidentes, lo cual ocasiona que la mayoría de las personas no busquen ayuda hasta que ocurren fracturas graves. El Dr. Aashish Chaudhry, jefe del Departamento de Ortopedia de Aakash Healthcare, explica que muchos pacientes asumen que los dolores óseos son una consecuencia natural del envejecimiento, ignorando la posibilidad de osteoporosis hasta que un evento severo los obliga a buscar ayuda médica.

Esta enfermedad afecta especialmente a mujeres después de la menopausia, debido a la disminución de estrógeno, una hormona protectora de los huesos. En los primeros cinco años tras la menopausia, la pérdida de estrógeno es intensa, incrementando el riesgo de osteoporosis en muchas mujeres. En cifras concretas, una de cada dos mujeres mayores de 50 años en la India sufrirá osteoporosis, mientras que en los hombres la cifra es de uno de cada cuatro. Esto implica un riesgo alto de fracturas debilitantes, especialmente en la cadera, muñecas y columna vertebral, que pueden derivar en complicaciones severas de salud y largas recuperaciones.

Los factores de riesgo para la osteoporosis incluyen la edad, el género, la dieta y el estilo de vida. La OMS recomienda una ingesta de calcio de 800 a 2 gramos al día y vitamina D entre 800 y 1000 unidades diarias para proteger la salud ósea en adultos mayores y personas de mediana edad. Sin embargo, en la India, muchas personas presentan una dieta deficiente en calcio, proteínas y vitamina D, lo que las vuelve más propensas a desarrollar esta enfermedad. Además, el sedentarismo y la falta de ejercicio físico, junto con una dieta rica en grasas y pobre en nutrientes esenciales, aumentan considerablemente el riesgo de osteoporosis. El Dr. Chaudhry también advierte que el consumo excesivo de alcohol y tabaco, así como ciertos medicamentos como esteroides o antiepilépticos, también elevan las posibilidades de desarrollar osteoporosis.

Ante esta crisis silenciosa, el Dr. Chaudhry enfatiza la importancia de promover cambios en el estilo de vida y prácticas preventivas. Ejercicios de bajo impacto, como caminar, nadar y hacer yoga, pueden tener un efecto positivo en la salud ósea. La actividad física regular estimula la circulación sanguínea en los huesos y ayuda a mantener la densidad ósea, lo que resulta en una menor vulnerabilidad a fracturas y a la degeneración ósea típica de la osteoporosis. También se recomienda incluir ejercicios de fortalecimiento, como el levantamiento de pesas ligeras y el ciclismo, que aumentan la densidad ósea y mejoran la condición muscular.

Las personas en alto riesgo deben recibir suplementos de calcio y vitamina D bajo supervisión médica para asegurar una absorción adecuada de nutrientes esenciales. Esto es especialmente crucial para quienes tienen antecedentes familiares de osteoporosis, ya que, aunque los factores genéticos no pueden controlarse, se pueden mitigar sus efectos con un seguimiento médico regular. La obesidad, al aumentar la carga sobre las articulaciones y reducir la masa muscular, también contribuye al desarrollo de osteoporosis; por tanto, mantener un peso saludable mediante dieta y ejercicio reduce significativamente el riesgo de esta enfermedad.

En la India, la atención a la salud ósea se ha convertido en una prioridad, especialmente en un país donde la osteoporosis aparece de forma prematura y afecta a millones. La necesidad de políticas públicas orientadas a la prevención y detección temprana de la osteoporosis se hace cada vez más evidente. Mejorar el acceso a exámenes periódicos y programas de educación sobre salud ósea podría transformar el panorama de esta enfermedad en el país.

Sigue leyendo: