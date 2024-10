Thierry Henry dijo su favorito para ganar el Balón de Oro 2024

El día de hoy se estará conociendo quién será el ganador del Balón de Oro 2024, una de las ediciones más reñidas en los últimos tiempos. Hay 3 claros candidatos a llevarse el premio: Vinícius Júnior, Rodri y Jude Bellingham.

Henry habló fuerte y claro

Y como ya es habitual, el ex jugador y miembro de la selección nacional de Francia, Thierry Henry, participó en una tertulia de la CBS y recientemente tuvo palabras en donde habló sobre a quién considera el próximo ganador del Balón de Oro 2024: “¿Para quién iría tu voto?”, fue cuestionado.

“Rodri, porque yo quería a Xavi e Iniesta cuando estaban rindiendo. La gente olvida a los centrocampistas y lo que hacen, son el corazón del equipo. Él fue el corazón del Manchester City. Sé que no ganó la Champions League, pero sí la Eurocopa. Vinicius no rindió en la Copa América, pero será justo ganador, sí. Es increíble. Para mí, ahora mismo, como delantero, es el mejor del mundo. Así que se lo merece”, respondió el ex jugador figura del Arsenal y FC Barcelona.

Rodri una vez más

Por lo que respecta a Micah Richards, ex jugador del Manchester City, este se decantó por Rodri: “No hagamos ‘clickbat’ aquí. Rodri tendría aún mi voto por su rendimiento durante la temporada pasada”, aseguró en su explicación.

Vinícius Júnior

Por último, Jamie Carragher, histórico futbolista del Liverpool, dio sus argumentos para apoyar al delantero brasileño ‘Vini’ Jr.: “Iría con Vini Jr. Ganó la Champions League, que es lo más grande a nivel de clubes. Es difícil para Rodri por la posición en la que juega. Pocos jugadores lo ganan en esas posiciones: defensas o un mediocentro de contención. Ahora, Rodri, sí, lo puede ganar. Quizá lo debería ganar, pero es siempre para los jugadores de ataque, es para lo que les pagan. Son los jugadores por los que se pagan grandes cantidades de traspasos, son los que excitan a la gente, les levantan de sus asientos. Sí, será justo si lo gana”.

Sigue Leyendo:

Los países con más Balones de Oro en la historia: ¿Quién es el número uno?

¿A qué hora se entrega el Balón de Oro y dónde verlo en vivo en Estados Unidos?

LA Galaxy rinde homenaje a Fernando Valenzuela y luego destroza a los Colorado Rapids en playoffs