Harris defiende su postura contra Trump en su discurso de cierre en Washington D.C.

La vicepresidenta Kamala Harris dio en la noche del martes su discurso de cierre de su campaña en el Elipse de Washington, DC, el trozo de parque donde Donald Trump arengó a sus partidarios el 6 de enero de 2021, antes de que salieran al asalto del Capitolio.

La vicepresidenta Kamala Harris dijo el martes que las elecciones de la próxima semana presentan una dura elección para todos los votantes estadounidenses.

“Dentro de una semana, tendrán la oportunidad de tomar una decisión que afectará directamente su vida, la vida de su familia y el futuro de este país que amamos”, dijo Harris en su discurso en el Ellipse, el martes.

“Y probablemente será el voto más importante que emitirán en su vida. Y esta elección es más que una elección entre dos partidos y dos candidatos diferentes”, dijo Harris.

Harris agregó: “Es una elección sobre si tendremos un país arraigado en la libertad para todos los estadounidenses, o gobernado por el caos y la división”.

Harris criticó fuertemente a Trump

La vicepresidenta Kamala Harris criticó al expresidente Donald Trump durante su discurso en el Ellipse el martes y lo calificó como un hombre “inestable” que está “obsesionado con la venganza”.

“Donald Trump ha pasado una década tratando de mantener al pueblo estadounidense dividido y temeroso el uno del otro”, dijo Harris el martes. “Él es así, pero estoy aquí esta noche para decir que no somos así”, dijo, mientras la multitud aplaudía.

“Como estadounidenses, nos elevamos y caemos juntos. Durante demasiado tiempo, Estados Unidos ha estado consumido por demasiada división, caos y desconfianza mutua. Y puede ser fácil olvidar una verdad simple: no tiene por qué ser así, no tiene por qué ser así”, dijo Harris. “Tenemos que dejar de señalar con el dedo y comenzar a unir fuerzas”.

El lugar desde donde se impulsó anular la voluntad del pueblo

Harris habló sobre la importancia del lugar de su discurso el martes por la noche cuando presentó sus argumentos finales a los votantes: la Elipse, el parque donde Donald Trump reunió a sus partidarios el 6 de enero de 2021.

“Miren, sabemos quién es Donald Trump. Es la persona que estuvo en este mismo lugar hace casi cuatro años y envió una turba armada al Capitolio de los Estados Unidos para anular la voluntad del pueblo en una elección libre y justa”, dijo Harris entre vítores de la multitud.

Enfatizó que Trump sabía que perdió en las elecciones de 2020, pero vio la violencia de la insurrección desarrollarse de todos modos en la televisión. “Ese es el que está pidiendo que le den otros cuatro años en la Oficina Oval”, dijo Harris, atacando directamente el carácter de Trump.

Kamala Harris habla durante un mitin de campaña en el Elipse en Washington, el martes 29 de octubre de 2024. Crédito: Evan Vucci | AP

Harris prometió unidad

Harris prometió este martes en su gran mitin poner el país por encima del partido y de sus intereses y buscar soluciones de sentido común, a diferencia de su adversario, el expresidente y candidato republicano Donald Trump.

“Es hora de pasar página al drama y el conflicto, el miedo y la división. Es hora de una nueva generación de liderazgo en Estados Unidos. Estoy preparada para ofrecer ese liderazgo”, dijo Harris, que asumió la nominación demócrata después de que el presidente Joe Biden renunciara a la reelección en julio.

“Me comprometo a buscar puntos en común y soluciones de sentido común para mejorar su vida. No busco sumar puntos políticos. Estoy buscando progresar. Me comprometo a escuchar a los expertos, a aquellos que se verán afectados por las decisiones que tome y a quienes no están de acuerdo conmigo”, dijo Harris.

Su presidencia, señaló, no será como la del actual inquilino en la Casa Blanca: “Será diferente porque los desafíos son distintos. Nuestra prioridad como nación hace cuatro años era acabar con la pandemia y rescatar la economía. Ahora nuestro mayor reto es bajar los precios”, afirmó.

Harris les dijo a los votantes que, si es elegida, será la presidenta de todo Estados Unidos.

“Siempre los escucharé, incluso si no votan por mí. Siempre les diré la verdad, incluso si es difícil de escuchar. Trabajaré todos los días para generar consenso y llegar a acuerdos para lograr que se hagan las cosas”, dijo Harris, a una semana de las elecciones.

América, pasemos la página y comencemos a escribir el próximo capítulo de la historia más extraordinaria jamás contada. Kamala Harris – Vicepresidenta y candidata presidencial demócrata

Harris está haciendo el último esfuerzo para ganarse a los votantes en un momento en que la carrera presidencial está muy reñida, según muestran las encuestas.

Harris promete seguridad en la frontera y reforma migratoria

Harris dijo que la inmigración debe ser tratada como un desafío serio que necesita solución y no como un asunto más para buscar votos.

“Los políticos deben dejar de tratar la inmigración como un problema para asustar a los votos en una elección, y en cambio tratarla como el desafío serio que es”, dijo Harris durante su discurso en el Ellipse, “que finalmente debemos unirnos para resolver”.

“Trabajaré con demócratas y republicanos para convertir en ley el proyecto de ley de seguridad fronteriza que Donald Trump mató”, agregó.

Harris dijo que si bien se centrará en procesar a los cárteles y las pandillas transnacionales, “debemos reconocer que somos una nación de inmigrantes”.

“Y trabajaré con el Congreso para aprobar la reforma migratoria, incluida una vía ganada a la ciudadanía para los inmigrantes trabajadores, como los trabajadores agrícolas y nuestros trabajadores”.

“He pasado mi vida luchando por las personas que han sido lastimadas y excluidas, pero nunca dejé de creer que en nuestro país todo es posible”, dijo Harris. “He vivido la promesa de Estados Unidos y veo la promesa de Estados Unidos en todos ustedes. En todos ustedes, la veo”.

