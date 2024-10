Ken Salazar reacciona a acusaciones de fiscal mexicano

Luego de que el fiscal general de México, Alejandro Gertz Manero reprochara que Estados Unidos no ha brindado un informe completo sobre la aprehensión de Ismael “El Mayo” Zambada, lo que calificó como un “secuestro”, el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar respondió a las acusaciones del funcionario federal.

Salazar aseguró que contrario a lo que declaró Gertz Manero, sí hay comunicación entre las autoridades de su país y México, incluso mostró unas cartas del fiscal estadounidenses Merrick Garland y del secretario de Estado Antony Blinken.

El diplomático destacó una misiva de Blinken enviada a la entonces Alicia Bárcena, donde rechaza toda responsabilidad en el presunto secuestro de “El Mayo” Zambada, ya que ni la aeronave que los trasladó a Texas, ni el piloto son de Estados Unidos.

“No era nuestro avión, ni nuestro piloto”, dice Ken Salazar

“No se llevó a cabo ningún operativo policial en México, no era nuestro avión, ni nuestro piloto, ni nuestra gente. El piloto no era contratista, ni empleado del gobierno de los Estados Unidos ni ciudadano estadounidense, no sé de qué manera se pueda decir más claro, pero estamos en la investigación y en contacto con el gobierno de México”, aseguró Ken Salazar en una conferencia de prensa realizada en la nueva sede diplomática en la Ciudad de México.

“Me sorprende tanto que no se puede decir ‘victoria del pueblo de México,’ ‘victoria de Estados Unidos’”, reclamó el diplomático estadounidense.

El reclamo del fiscal Gertz Manero

Por la mañana, durante la conferencia de la presidenta Claudia Sheinbaum, el fiscal general de México afirmó que se tienen pruebas que lo sucedido con “El Mayo” Zambada se trató de un secuestro y exigió a Estados Unidos información completa sobre lo que rodea el arresto.

“Nosotros necesitamos que nos informe el Gobierno de Estados Unidos. Nos ha informado una parte pero falta otra. Esa persona (”El Mayo” Zambada) que fue secuestrada en Culiacán llegó por avión a una ciudad fronteriza de los Estados Unidos”, reclamó Alejandro Gertz Manero.

Aunque reconoció que el gobierno estadounidense ha proporcionado información, pero no completa, y que incluso ya se hizo la solicitud conforme al derecho internacional.

“El secuestro está probado”, afirma fiscal mexicano

“Eso es lo que les estamos pidiendo, que nos digan por qué llegó en un avión clonado, por qué no fue detenido el piloto en esas condiciones, porque no hay un protocolo que nos diga cómo entró”, precisó el fiscal general de México.

El fiscal mexicano dijo que es de suma importancia esa información solicitada, ya que esos datos son útiles, aunque no fundamentales.

“Es decir, el secuestro está probado y nosotros tenemos toda la información y se ha hecho pública”, aseguró el funcionario federal.

