Laura Bozzo ya sabe que hará si se topa con Alfredo Adame en “La Casa de los Famosos: All Stars”

A solo unos meses de haberse confirmado una edición especial del reconocido reality de Telemundo “La Casa de los Famosos“, la conductora Laura Bozzo ha roto el silencio sobre su participación en la edición “All Stars”, donde se reunirán algunas de las personalidades más polémicas que ya han pasado por la casa más famosa de Estados Unidos.

En un encuentro reciente con la prensa, la presentadora de origen peruano hizo referencia a las declaraciones emitidas por Alfredo Adame, otra de las personalidades que ya se han confirmado para el proyecto.

Y es que hace algunos meses, el polémico actor no dudó en lanzar un contundente mensaje ante la posibilidad de un reencuentro con Laura Bozzo: “Tendré el gusto de darle lata. Se portó mal conmigo. Se quiso pasar de lista y le salió el gallo respondón. Yo le puse el apodo de ‘la momia’ y la quise meter al bote. La pondré en su lugar si se mete conmigo”, expresó en entrevista con TVNotas. “Si me da un beso, le doy un beso. Sí, claro. Si se da, no tengo problema. No pasa nada”.

Por su parte, Laura Bozzo tampoco ha dejado pasar la oportunidad de responder a Adame y aclarar que la batalla mediática que protagonizaron se originó por un chisme: “La verdad, sinceramente, se originó el pleito por algo que yo no dije. Él se lo tomó personal. Me hizo puré”, contó en una entrevista con Jimena Gállegos.

No obstante, la ex participante aseguró que en esta nueva edición tiene un nuevo propósito: que el público conozca una versión de sí misma diferente a lo que mostró anteriormente: “No es una persona con la que yo pueda decirte que tendría una amistad. Han pasado muchas cosas feas, pero digamos que yo entro a la casa con una mentalidad diferente”.

Para finalizar, la famosa recalcó: “Solo me importas tú, el público, nada más. Entonces, si está este (Alfredo Adame), a mí me da igual. Yo voy a estar divirtiendo a la gente 24 por 24 y punto”, detalló.