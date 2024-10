¿Podría Tide Evo cambiar la forma en que lavamos la ropa?

No es una hoja ni un líquido. ¿Cómo funciona el nuevo detergente para ropa de P&G? Lavamos 12 cargas de ropa para descubrirlo.

Tide Evo, una nueva forma de detergente para ropa, actualmente solo está a la venta en Colorado. Aún no se ha fijado su fecha de lanzamiento a nivel nacional.

By Keith Flamer

Cuando lavo la ropa, no me gusta levantar envases de detergente líquido de 7 libras ni tampoco poner cápsulas de PVA sintético (alcohol polivinílico) en la lavadora. Todo ese plástico y polímeros potencialmente nocivos pesan mucho en mi conciencia. Las hojas o toallitas de detergente para ropa tampoco me convencen, no limpian lo suficientemente bien, como han confirmado mis colegas en el laboratorio de pruebas de lavandería de Consumer Reports. Por eso, el día que me toca lavar la ropa, sigo optando por un detergente líquido de alto rendimiento (generalmente la marca más eficaz, según nuestras pruebas) con la esperanza de que mi sentimiento de culpa desaparezca junto con la mugre y las manchas.

Por eso, cuando Procter & Gamble presentó Tide Evo, un detergente de fibra soluble que se promocionaba como “la nueva evolución de la limpieza”, sonaba como un cambio potencial de las reglas del juego.

“Nuestro principal objetivo era satisfacer las cambiantes necesidades de los consumidores y facilitar el lavado de ropa”, dijo Ammie Walter, directora de marca de Tide Evo, en un comunicado de prensa emitido tras la presentación del producto en SXSW en marzo de 2024. “Queríamos crear un detergente que se adaptara sin esfuerzo a las vidas ajetreadas, que diera prioridad a la sostenibilidad al eliminar el agua y los componentes innecesarios y, lo más importante, que le diera un toque de diversión a la tarea de lavar la ropa”, dijo.

¿Hacer que lavar la ropa sea más agradable? En mi opinión, es casi imposible. Pero nuestras pruebas en el hogar revelaron que esta nueva forma de detergente tiene sus ventajas, aunque quizás no las suficientes como para hacerme esperar con emoción que llegue el día para lavar la ropa.

Tide Evo se lanzó en Colorado en abril, pero no se sabe cuándo estará disponible a nivel nacional (P&G dice que aún no se ha fijado una fecha de lanzamiento). Por lo tanto, pasará algún tiempo antes de que CR pruebe este en comparación con otros detergentes. “CR suele llevar los detergentes a nuestros laboratorios cuando están disponibles a nivel nacional y en las principales tiendas”, dice Kelly Moomey, analista de mercado de CR.

Pero yo no podía esperar, así que le pedimos a un familiar de un colega que vive en Denver que comprara una caja en un Target local.

La editora Deb Silber y yo hicimos una docena de cargas, en total, usando Tide Evo en nuestras casas: ella en una lavadora Maytag de carga frontal y yo en mi Fridigdaire de carga superior. Comprobamos, como lo haría cualquier persona a simple vista, lo bien que este detergente eliminaba las manchas, los olores, y resaltaba los colores en la ropa. También nos dimos cuenta de cómo olían nuestras prendas después de lavarlas y lo suave que era el detergente con nuestra ropa. (Ten en cuenta que nuestra experiencia no garantiza que Tide Evo funcione de forma similar bajo el escrutinio de nuestros estrictos protocolos de pruebas científicas de laboratorio).

¿Qué es el detergente para ropa Tide Evo?

Tras diez años de trabajo, P&G afirma que ha desarrollado Tide Evo para los consumidores que buscan una opción de limpieza cómoda y respetuosa con el medio ambiente. Así es como P&G describe su nuevo detergente para ropa en “mosaicos”.

Se fabrica y envasa de manera sostenible. Según P&G, los mosaicos Tide Evo se producen en su fábrica de Alexandria, en Luisiana, que funciona con energía renovable. Están diseñados para ahorrar energía cuando la ropa se lava en agua fría. No requieren envases de plástico, agua adicional, ni envolturas de polímero (aunque usa PVA como agente aglutinante). La caja de cartón en la que vienen es reciclable y está certificada por el Forest Stewardship Council. “Esta iniciativa es parte de nuestra estrategia a largo plazo de innovación responsable, enfocada en productos que apoyan la sostenibilidad sin comprometer la calidad”, dice Kim Romine, científica de P&G, especializada en el cuidado de telas.

Está formulado con ingredientes potentes. Los mosaicos Tide Evo están compuestos por seis capas de fibras de jabón deshidratadas y comprimidas en un cuadrado plano de 2×2 pulgadas. Están formulados con tensioactivos concentrados que eliminan las manchas y la mugre, enzimas que descomponen manchas difíciles, agentes blanqueadores, reductores de espuma, fragancias y otros componentes de limpieza.

Es soluble y biodegradable. “Las fibras están diseñadas para disolverse instantáneamente y por completo en agua, lo que proporciona una limpieza eficaz en todos los niveles de temperatura del agua, aunque están optimizadas para usarse en agua fría, lo que maximiza el ahorro de energía”, dice Romine. Según ella, los tensioactivos de Tide Evo, que constituyen la mayor parte del producto, son biodegradables según las pautas de pruebas de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico.

Es práctico. Los mosaicos Tide Evo vienen en cajas acomodados de forma vertical, como los discos de vinilo en una tienda de música. Basta con echar uno en el tambor vacío de la lavadora antes de poner la ropa y presionar el botón de “Iniciar”. P&G recomienda usar un mosaico para cargas pequeñas o medianas y dos mosaicos para cargas grandes o muy sucias.

Una caja abierta de mosaicos de fibra acomodados verticalmente contiene un fuerte aroma, junto con instrucciones sencillas de lavado.

Photo: Consumer Reports

Así funcionó Tide Evo en nuestras lavadoras

Según mi experiencia, ninguna marca de detergente para ropa ha dado en el clavo en cuanto a eficacia, rendimiento, comodidad y respeto por el medio ambiente (la mayoría carecen de ingredientes potentes o utilizan productos químicos agresivos). Por ejemplo, las hojas de detergente ecológico Earth Breeze se quedaron cortas en rendimiento de limpieza tanto en nuestras pruebas de laboratorio como en una evaluación casera. ¿Podría Tide Evo hacerlo mejor?

El laboratorio de lavandería de CR evalúa actualmente docenas de detergentes líquidos, en cápsulas y en hojas, algunos de los cuales afirman ser suaves y sostenibles. En nuestras pruebas de laboratorio, lavamos muestras de tejido manchadas de sangre, aceite corporal, chocolate, café, mugre, hierba y aderezo para ensaladas. Nuestros probadores utilizan un colorímetro (un aparato que mide la intensidad del color) para medir la cantidad de mancha que queda en cada muestra lavada.

Cuando Tide Evo esté a la venta, lo compraremos y lo someteremos a las mismas pruebas de laboratorio. Por ahora, simplemente queríamos ver cómo era hacer nuestro propio lavado con esta forma de detergente. Así es como nos fue.

Al abrir la caja, me sentí un poco abrumado por el aroma de Tide Evo (más sobre esto más adelante). No sufro de alergias, pero estornudé un par de veces. Después del lavado, dejó mi ropa con un aroma agradable (para mí) aunque podría ser molesto (para ti) dependiendo de tu preferencia.

Las instrucciones de lavado están dentro de la tapa de la caja, pero el uso de Tide Evo es tan fácil como el de las cápsulas; basta con echar un mosaico en el tambor antes de cargar la ropa. Parecen disolverse rápidamente y no producen mucha espuma (com se ve a través de la ventana de la lavadora de carga frontal de Deb). Esto puede ser bueno, ya que demasiada espuma puede hacer que la lavadora consuma demasiada agua. En total, lavamos 12 cargas con Tide Evo en una variedad de configuraciones, de normal a voluminosa y de mugre pesada, sobre todo con agua fría como se recomienda, pero también con agua tibia y caliente. En cuatro cargas grandes (que incluían toallas malolientes, prendas de algodón manchadas y prendas blancas lavadas en agua caliente) utilizamos dos mosaicos de fibra. Esto es lo que lavamos y lo que observamos.

Edredón. Primero, lavé lo más grande. Metí un edredón negro en mi lavadora de carga superior de 4.3 pies cúbicos en la configuración de lavado en agua fría para ropa voluminosa. Como sabía que esto superaba los límites de espacio, solo utilicé un mosaico y saqué el edredón después del lavado para comprobar si quedaban residuos. No se veía ninguno, pero de todos modos apliqué el ciclo de enjuague adicional y luego lo saqué. Salió limpio, con un ligero aroma a fragancia.

Cargas mixtas. Deb lavó una carga mixta (que incluía unos pantalones vaqueros manchados con tierra del jardín) en agua tibia. Tide Evo eliminó las manchas de suciedad y “todo lo demás quedó tan limpio como cuando uso el líquido Tide o Persil habitual”, dice Deb. Mis dos cargas mixtas, lavadas en agua fría, también quedaron muy limpias, a pesar de las manchas.

Ropa blanca. Los dos lavamos la ropa blanca (toallas de baño y de manos, calcetines, etc.) en agua caliente y, para medir mejor esta tarea, agregamos algunos calcetines deportivos sucios. Tide Evo redujo la suciedad pesada a gris, pero los resultados no alcanzaron el blanco brillante. Incluso después de que Deb intentara un lavado posterior de dos mosaicos.

Telas manchadas. Manché intencionalmente una pequeña carga de prendas de algodón oscuras y viejas (bóxers, pantalones cortos y camisetas) con un poco de aceite de oliva, salsa de soja e incluso un arriesgado jarabe de frambuesa. Por si fuera poco, también agregué una camisa blanca manchada con aderezo para ensaladas. (Lo sé, lo sé: nunca mezcles colores. Lo siento, mamá). Para mi sorpresa, la mayoría de las manchas se quitaron en el primer lavado con un solo mosaico. Hubo una excepción: un derrame accidental de aceite de oliva de la cena de tapas de la graduación de mi hija manchó mi polo negro favorito. Usé refuerzos de dos mosaicos para una carga más grande de algodón oscuro y ese ciclo terminó el trabajo. (Pero siempre revisa de cerca antes de secar para que las manchas nos se fijen a la tela).

Ropa deportiva sudada. Después de una larga caminata en un día caluroso, lavé mi camiseta sudada, mis pantalones cortos y mis calcetines en una pequeña carga de agua fría para ver si Tide Evo estaba a la altura del trabajo. Y así fue. Deb, una corredora, lavó ropa deportiva sintética de colores en agua fría. Para su sorpresa, quedó limpia y con un olor fresco. No es una tarea fácil, ya que las prendas sintéticas con mal olor son difíciles de limpiar: su tecnología de absorción de humedad puede atrapar el sudor y los olores corporales en lo más profundo de los tejidos. (Recomendamos lavarlas en el ciclo delicado con agua tibia o con la temperatura más alta que recomiende la etiqueta antes de secarlas a baja temperatura).

Lo que aprendimos sobre Tide Evo

Nuestra experiencia de primera mano nos dejó a Deb y a mi satisfechos de que Tide Evo pudiera dejar la ropa limpia, incluso la que tenía manchas difíciles. Nuestra evaluación también nos dejó con algunas impresiones adicionales que podrían influir en nuestra decisión de convertirnos en usuarios regulares.

Elimina bien los olores. Gracias a su fresco aroma, Tide Evo elimina muy bien los olores de calcetines viejos, ropa sudada y toallas y paños que huelen mal. De hecho, descubrí que dejó la ropa sin olores mejor que los detergentes líquidos Tide sin aroma. Personalmente, esta evaluación puede inspirarme a probar un detergente con aroma solo para las toallas y la ropa sudada.

Pero el aroma puede ser muy intenso. Antes de usarlos, los mosaicos de Tide Evo activarán tu sentido del olfato e incluso pueden provocar alergias si eres sensible a las fragancias. Los mosaicos vienen en dos aromas: Spring Blast y Original. El aroma original que compramos era intenso cuando abrimos la caja (tal vez porque el olor inicial proviene de los 16 mosaicos a la vez; no me imagino el impacto de una caja de 44). Pero después del lavado, el aroma en tu ropa es menos fuerte. Romine dijo que P&G está considerando una fórmula Tide Evo para pieles sensibles.

Olvídate de tratar previamente las manchas. Tratar previamente las manchas no es una opción con los mosaicos de fibra. Romine dice que Tide Evo elimina la necesidad de la mayoría de los tratamientos previos, pero para las manchas especialmente difíciles sugiere aplicar un poco de detergente líquido.

Este detergente puede resultar caro. El precio por caja de Tide Evo es comparable al de otros detergentes, pero obtienes menos cargas por caja en comparación con los detergentes líquidos y las cápsulas. Compramos una caja de 16 mosaicos por $9.94, es decir, 62 centavos por carga si usas un mosaico cada vez. También se vende en cajas de 22 mosaicos por $12.94; 30 mosaicos por $15.94; y 44 mosaicos por $19.94. Si lavas cargas familiares grandes, la caja de Tide Evo podría quedar vacía muy rápido, junto con tu billetera. En comparación, Amazon ofrece 84 onzas de detergente Tide Oxi+ líquido a 22 centavos por carga.

Evo es (más o menos) ecológico. La caja de Tide Evo es reciclable, lo que significa que evita el uso de plásticos duros y el agua adicional que se encuentran en los envases de detergente líquido. Romine dice que los mosaicos de fibra son biodegradables. Peros esas son las únicas características ecológicas que ofrece Tide Evo. La marca no pretende competir con las hojas de detergente para ropa que afirman tener solo ingredientes respetuosos con el medio ambiente. A diferencia de las hojas de detergente para ropa de Earth Breeze y Tru Earth, Tide Evo no asegura ser hipoalergénico, vegano, ni ser libre de parabenos, fosfatos, blanqueadores o colorantes. Las “6 capas de limpieza” de los mosaicos incluyen PVA y perfume, junto con compuestos como lauril éter sulfato sódico y dodecilsufato sódico (indicadores de fragancia) que pueden afectar a las personas con piel sensible como eczema y psoriasis. P&G dice que está considerando una fórmula de Tide Evo para pieles sensibles, pero por ahora, si te preocupan los químicos fuertes, el PVA o los posibles alérgenos de las fragancias, Tide Evo podría no ser tu mejor opción.

Sería mejor mantener los mosaicos de detergente fuera del alcance de los niños. Al igual que las cápsulas de detergente, los ingredientes de los mosaicos de detergente de fibra contienen ingredientes altamente concentrados que se disuelven con facilidad, y aunque no son tan atractivos como las cápsulas de detergente de colores, podrían ocurrir accidentes si caen en las manos equivocadas. Dado que el empaque de cartón de Tide Evo hace que los mosaicos sean más accesibles que las cápsulas, es aconsejable guardarlos en un lugar seguro fuera del alcance de niños pequeños o adultos vulnerables.

Palabras finales (por ahora)

Aunque Tide Evo no alcanza completamente el nivel de sostenibilidad ideal, nos acerca más a ese objetivo al ser un detergente eficiente que ayuda a reducir la culpa que sentimos por el uso de plásticos desechables. Es posible que Procter & Gamble haya inventado la segunda mejor opción, al menos por ahora: un método novedoso para el lavado de ropa con ventajas significativas.

No estoy seguro de si Tide Evo hace que lavar la ropa sea una experiencia más agradable, como sugiere Walter de P&G. La única persona que conozco que parece disfrutar de esta tarea es Alice de la serie de televisión “The Brady Bunch”. Pero, al igual que Alice, Tide Evo hace que lavar la ropa sea menos pesado. Es eficaz y fácil de usar, y ofrece una opción para quienes desean reducir el uso del plástico. Si, como yo, ese es el balance que buscas, Tide Evo puede ser una forma de lograrlo. Una vez que el producto esté disponible a nivel nacional y podamos comprar más mosaicos para probarlos en el laboratorio, veremos qué tan bien se compara frente a la competencia en nuestras pruebas de detergentes para ropa que son intencionalmente exigentes.

Consumer Reports is an independent, nonprofit organization that works side by side with consumers to create a fairer, safer, and healthier world. CR does not endorse products or services, and does not accept advertising. Copyright © 2024, Consumer Reports, Inc.