Trump califica de “fiesta de amor” el mitin del Madison Square Garden, pese a polémica de comediante

Donald Trump intentó desmarcarse del chiste que un humorista hizo en su mitin en Nueva York sobre Puerto Rico, aunque admitió que en ese encuentro se dijeron “algunas cosas malas”.

“Pusieron a un humorista, algo que todo el mundo hace. Sacas a comediantes, no los vetas, no es culpa de nadie, pero alguien dijo algunas cosas malas. Ahora lo que han hecho es tomar a alguien que no tiene nada que ver con el partido ni con nosotros, que dijo algo, y tratan de hacer un gran escándalo”.

Por ello, Trump calificó su mitin en el Madison Square Garden como un “festival de amor”, mientras continúan las reacciones negativas por los comentarios racistas.

“Fue como una fiesta de amor, una fiesta de amor absoluta”, dijo Trump. “Fue un honor para mí participar”.

“No creo que nadie haya visto nunca lo que pasó la otra noche en el Madison Square Garden, el amor, el amor en esa sala… fue impresionante y se podría haber llenado muchas, muchas veces con la gente que no pudo entrar” , dijo Trump.

Trump no abordó comentarios específicos hechos el domingo que provocaron críticas, en particular la broma del comediante Tony Hinchcliffe de que Puerto Rico era una “isla de basura flotante”.

Trump insistió que no conoció al comediante y que no había visto sus comentarios a pesar de que dominaron las ondas de radio durante los últimos dos días.

“No lo conozco, alguien lo puso ahí. No sé quién es”, dijo Trump.

El domingo, en el Madison Square Garden de Nueva York, Tony Hinchcliffe llamó a Puerto Rico una “isla flotante de basura en el océano” y bromeó diciendo que a los latinos “les encanta tener bebés”, unos comentarios que han desatado la indignación de la comunidad boricua en Estados Unidos.

Por su parte, la administración del Madison Square Garden se desligó este lunes de los comentarios racistas que se hicieron durante un acto político el domingo del candidato republicano a la presidencia de EE.UU., Donald Trump, entre ellos sobre Puerto Rico, que han indignado a esa comunidad.

“Como empresa, somos neutrales en cuestiones políticas. Alquilamos a ambas partes. No censuramos a artistas, intérpretes ni oradores”, indicó el Madison

En suma, decenas de puertorriqueños residentes del estado clave de Pennsylvania, entre los que se cuentan varios funcionarios elegidos, solicitaron este lunes un voto de censura contra el expresidente Donald Trump, tras los insultos vertidos el domingo contra la isla durante un mitin del candidato republicano en Nueva York.

