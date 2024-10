VIDEO: Así sacaron a colombiano que asesinó a sus hijos de 4 y 7 años en su propia casa

Un nuevo crimen contra infantes conmocionó a Colombia. Dos menores, de cuatro y siete años, fueron asesinados en el interior de su casa por su propio padre, Darwin Felipe Beltrán, quien fue rescatado de ser linchado por los vecinos en la localidad de Engativá, al norte de Bogotá.

Fue entre las 17:30 y 18:00 horas que los vecinos reportaron los gritos y lo que pudieron observar a través de la ventana de la casa donde ocurrieron los terribles hechos. Al lugar acudieron miembros de la Policía Metropolitana de Bogotá, cuyo coronel, Pedro Saavedra, narró:

“A través de la línea 123 se recibe una llamada inicialmente por una riña en vía pública. Al llegar estos capturan a una persona que cometió el homicidio de los dos menores. Se dejó a disposición de las autoridades competentes. Tenemos a nuestra unidad de laboratorio criminalística en lugar de los hechos, recopilando todos los elementos materiales de prueba para ser entregados a la Fiscalía”.

Los menores vivían con sus padres en el barrio Las Ferias, en una casa de dos pisos con fachada verde, según se puede apreciar en los videos que circulan en varios medios, cuando su propio padre les quitó la vida.

De acuerdo con el diario El Tiempo, una riña entre los padres de los niños hizo que la madre de éstos escapara de la casa, dejando a los menores encerrados con Darwin Felipe, quien presuntamente los golpeó y atacó con arma punzocortante.

Hombre exhibió los crímenes

Los vecinos narraron a El Tiempo los hechos presenciados a través de la ventana de la casa. Tras escuchar gritos de niños, el sujeto abrió las cortinas y exhibió al niño, ya sin vida, por la ventana. Aparentemente se encontraban tratando de ingresar al domicilio sin éxito hasta que un vecino, acompañado por un médico y otra persona más, lograron hacerlo.

Para cuando entraron ya era demasiado tarde. El hombre estaba “tranquilamente recostado en la cama”, y ya había limpiado el piso. El vecino que logró entrar narró cómo estaban los cuerpos de los infantes en sus camas; expresa con pesar que “eso fue premeditado”, y que siempre “cargarán con el peso de no haber entrado a tiempo”.

Cuando ingresaron, Darwin Felipe Beltrán fue sacado a la fuerza, a empujones y golpes. A gritos de “¡sáquenlo, sáquenlo!”, fue sacado de brazos y pies y colocado en la banqueta, de donde policías lo rescataron de ser linchado, pues los vecinos estaban pateándolo y pegándole con tablas y todo objeto que tuvieron al alcance.

El intento de linchamiento

En videos quedó captado el momento en el que comienza a ser atacado con patadas, puños y tablas, y se aprecia también su camisa a cuadros ensangrentada. Además, cuando la policía lo rescató de la turba enardecida con ayuda de un vecino, dejó un charco de sangre en la banqueta.

Mientras el hombre era trasladado a la patrulla, los vecinos gritaban: ¡Asesino! ¡mátenlo!, pero ya no pudieron hacer más. Algunos dieron entrevistas a El Tiempo, Infobae y Noticias Caracol, mostrando gran consternación por los hechos.

Un vecino compartió detalles de la relación entre Darwin Beltrán y su esposa a Infobae: “Se me hizo muy raro. Sí tuvo un tiempo en las drogas. Hablaba mucho conmigo. Yo le decía que tuviera paciencia y le pidiera a Dios. Si él llegaba a la casa sin un peso ni para comer, ella (la madre de los niños) se la montaba. Él me preguntaba que qué hacía, si se iba o se quedaba. No parecía violento. Por eso se me hace extraño. Ellos eran como muy unidos”.

Mientras que un miembro del Frente de Seguridad Ciudadana del barrio Las Ferias contó a Infobae: “La versión de los vecinos es que es un hombre que no estaba en sus cabales, ya había tenido comportamientos como esquizofrenia y demás, pero nunca se pensó que pudiera llegar a cometer esta tragedia”.

Los antecedentes

El Tiempo confirmó que Beltrán tiene antecedentes judiciales por tres delitos: violencia intrafamiliar en el año 2019, un proceso por receptación y encubrimiento desde el 2021 y hurto.

Por su parte, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, dijo en su cuenta de X: “Me duele profundamente la noticia del asesinato de dos niños de 4 y 7 años por parte de su padre. Toda mi solidaridad con la familia. ¿Qué nos pasa como sociedad?”.

La Fiscalía está realizando investigaciones para determinar las circunstancias exactas que rodearon este trágico evento. Mientras tanto, la casa donde ocurrió el homicidio está llena de veladoras llevadas por los vecinos, aún conmocionados por los terribles hechos.

De acuerdo con el sitio El Nuevo Siglo, las autoridades señalaron que el capturado manifestó haber cometido el crimen por una infidelidad de su pareja sentimental, la madre de los pequeños, quien ya había comenzado con los trámites de separación.

