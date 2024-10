“Chicharito” Hernández: ‘Si me retiro sin marcar otro gol, no cambiará mi trayectoria”

El delantero de las Chivas de Guadalajara, Javier ‘Chicharito’ Hernández volvió a responder a las críticas que recibe por su desempeño futbolístico desde su llegada al ‘Rebaño Sagrado’, en una nueva etapa en su carrera como jugador profesional. A través de una transmisión en vivo en sus redes sociales, ‘Chicharito’ dejó en claro que no importa cuantas críticas reciba, independientemente de ello, si toma la decisión de poner punto y final a su carrera como jugador, lo que más importará en su carrera, es su paso por el fútbol europeo.

“Imagínate que no hago ningún gol más con chivas y me retiro en un año, que no va a pasar, pero eso no va quitar nada de la carrera que tengo, no cambia el pasado. La prensa no me conoce, pero ellos necesitan vender y lo que más vende es la polémica”, comentó ‘Chicharito‘ a todos sus aficionados.

Su paso por Europa

Hay que recordar que Hernández tuvo un paso por clubes de primer nivel como lo son el Real Madrid de España, el Bayern Leverkusen de la Bundesliga y el West Ham United de la Premier League de Inglaterra, por mencionar algunos.

Además, reconoció que está totalmente consciente que no vive su mejor momento como jugador, no ha rendido lo que se esperaba, pero ha dejado en claro que está trabajando fuertemente para poder volver al 100% y ayudar a las Chivas a conseguir los objetivos planteados durante la temporada.

Trabajo y más trabajo para Chicharito

“El presente futbolístico no se está dando al 100 individualmente, pero grupalmente estamos creciendo muchísimo todo el equipo, llegamos a una semifinal en mi primer torneo y no estaba al 100, pero las cosas individualmente van a mejorar futbolísticamente”, finalizó el jugador mexicano.

Sigue Leyendo:

La directiva de Chivas investiga supuesta indisciplina de Alan Mozo

¿La MSN renace en el Inter Miami? Neymar compra terreno de $26 millones cerca de Miami

FC Juárez despide al técnico brasileño Mauricio Barbieri