Migrante hispano arrestado en Florida por intento de agresión sexual y estrangulamiento

Autoridades en el condado de Volusia, en Florida, arrestaron a un hombre hispano luego de que una mujer llamó al 911 y fingió pedir una pizza para informar que se encontraba retenida en contra de su voluntad.

Luis Diego Hernández Moncayo, de 27 años, fue arrestado y acusado de intento de agresión sexual, agresión por estrangulamiento y encarcelamiento falso, dijo la Oficina del Sheriff de Volusia en una publicación de Facebook el viernes.

Durante la llamada al 911, la mujer no identificada le dice al operador que quiere pedir comida.

“Me gustaría pedir una pizza. Estoy muy atrapada aquí”, dice la mujer en un audio compartido por la oficina del sheriff.

El operador le pregunta a la mujer si sabe que está llamando al 911. “Sí, estoy segura de que estoy llamando a ese número. Estoy intentando conseguir una pizza”, responde.

El operador le pregunta a la mujer si sabe dónde se encuentra. “No, básicamente no, estoy atrapada aquí. No me llevarán de regreso a casa”, responde.

La mujer sigue fingiendo que pide una pizza. “¿Puedo pedir una pizza? Una de pepperoni y queso extra”.

El sheriff Michael J. Chitwood dijo que los agentes pudieron rastrear la ubicación de la mujer hasta un campo en Pierson. También pudo decirle al operador del 911 que un hombre la estaba reteniendo, que no estaba armado y que ella estaba herida.

Chitwood indicó que los agentes caminaron por el lugar hasta que oyeron música fuerte proveniente de un campo. Encontraron a Hernández Moncayo “encima de una mujer que gritaba”, dijo el sheriff.

Las imágenes de la cámara corporal publicadas por el departamento muestran el momento en que los agentes se acercaron a Hernández Moncayo.

“¿Puedes ayudarme? Ayúdame”, grita la mujer antes de empezar a llorar histéricamente. “Gracias a Dios. Gracias, Dios”.

La mujer dijo a los agentes que los dos fueron al campo a beber “y eso era todo lo que se suponía que debía ser”, pero Hernández Moncayo se puso violento y no la dejó ir después de que supuestamente tomó drogas, dijo el sheriff.

“No puedo decir lo suficiente sobre el gran trabajo mostrado en este video y el pensamiento inteligente de esta víctima que descubrió una manera de pedir ayuda”, dijo Chitwood en una publicación de Facebook.

La oficina del alguacil dijo que Hernández Moncayo era indocumentado y enfrenta una orden de detención de inmigración emitida por la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos, una solicitud que pide que una persona sea retenida por hasta 48 horas para que ICE pueda tomarla bajo custodia.

