Agenda de eventos: qué hacer en Los Angeles del 31 de octubre al 6 de noviembre

Caifanes en el Honda Center

Hace ya muchos años que Caifanes no estrena disco; su última producción fue “Inés”, un tema alineado con el estilo rockero y aguerrido de esta banda mexicana. Están de gira y ofrecerán un show en el Honda Center (2695 E. Katella Ave., Anaheim), donde harán un repaso de sus casi cuatro décadas de trayectoria. Viernes 9 pm. Boletos desde $91. Informes ticketmaster.com.

Ana Bárbara en el Youtube

La cantate potosina Ana Bárbara continúa recorriendo escenarios de todo el país con su gira Bandidos, que presentará en el teatro Youtube (1011 Stadium Dr., Inglewood) por una sola noche. Viernes 8 pm. Boletos desde $34. Informes ticketmaster.com.

Duelo en el Grove

Los tejanos de Grupo Duelo continúan con la promoción de su más reciente disco, “Nostalgia: tesoros de mi tierra, Vol. 2”, en su gira que han llevado por varias ciudades el país. Llegarán al Grove (2200 E. Katella Ave., Anaheim) para tocar nuevos temas y éxitos “como “Le dije al corazón”, “¿Por qué?”, “Solo contigo” y otros. Viernes 8 pm. Boletos desde $63. Informes ticketmaster.com.

La Santa Cecilia en el Wiltern

La banda chicana La Santa Cecilia grabó su disco más reciente en Valle de Guadalupe, en Baja California. “Cuatro copas—Bohemia en la Finca Altozano Part 1”, incluye covers de algunos de los temas románticos más clásicos del repertorio latinoamericano. Tocarán en el Wiltern (3790 Wilshire Blvd., Los Angeles). Hoy jueves 7 pm. Boletos desde $41. Informes concerts.livenation.com.

Concierto del Día de los Muertos

Gustavo Dudamel lidera el concierto del Día de los Muertos en el Walt Disney Concert Hall (111 S. Grand Ave., Los Angeles) en el que explora esta fecha que se celebra en América Latina. Con música de Villa-Lobos y Gabriela Ortíz. Lo acompaña la LA Phil, el Tambuco Percussion Ensemble y el Los Angeles Master Chorale. Viernes y sábado 8 pm; domingo 2 pm. Boletos desde $65. Informes laphil.com.

Ofrenda en Venice Beach

Como parte de las celebraciones del Día de los Muertos, el tequila Don Julio presentará una ofrenda en el corazón de Venice Beach (1800 Ocean Front Walk, Venice) que incluye presentaciones de mariachi, danzas típicas y la oportunidad para los visitantes de dejar mensajes a la memoria de los seres queridos que ya fallecieron. Termina el sábado. Evento gratuito.

Teatro latino

Las 22+ bodas de Hugo Múltiple es una obra de teatro en español que se presenta en el marco del Encuentro 2024, un festival nacional anual de teatro que tiene lugar en Los Angeles Theatre Center (514 S. Spring St., Los Angeles). La pieza, estreno mundial, es de la autoría del venezolano Gustavo Ott. Se presenta en días específicos hasta el 10 de noviembre. Boletos desde $21. Informes latinotheaterco.org.

Taller para la familia en el Getty

El Cosmic Connection es un taller para la familia que tendrá lugar en el Getty Center (1200 Getty Center Dr., Los Angeles) y que estará centrado en los instrumentos que se utilizaban en el medievo para calcular la posición de las estrellas y los planetas. Domingo 11 am. Entrada gratuita. Informes getty.edu.

Ópera Romeo and Juliet en el Levitt Pavilion

El drama de amor y tragedia más famoso del mundo, Romeo and Juliet, será representado por la Los Angeles Opera en el Dorothy Chandler Pavilion (135 N. Grand Ave., Los Angeles) con el tenor Duke Kim y la soprano Amina Edris como titulares en esta obra; también debutan con esta compañía en estos roles. Funciones en días selectos hasta el 23 de noviembre. Boletos desde $34. Informes laopera.org.

Día de Muertos en el Catalina Museum

El Catalina Museum for Art and History (217 Metropole Ave., Avalon) realizará su sexto Día de Muertos Family Festival como parte de su serie First Fridays. Habrá festival de títeres, música en vivo del mariachi Las Catrinas, un concurso de arte, pruebas de tequila y más. Viernes 4 a 9 pm. Entrada gratuita. Informes catalinamuseum.org.

Lucha VaVoom de La Liz en el Mayan

El espectáculo de lucha libre, buslesque, trapecistas, comedia, música y más, conocido como Lucha VaVoom de La Liz, celebra Halloween con el espectáculo anual, A Nightmare on Hill Street, en el teatro The Mayan (1038 S. Hill St., Los Angeles). Hoy jueves 8 pm. Solo mayores de 21 años. Boletos desde $56. Informes luchavavomdelaliz.com.