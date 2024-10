Aracely Arámbula defiende a sus hijos con uñas y dientes ante las críticas

La actriz mexicana Aracely Arámbula ha demostrado en más de una ocasión que no está dispuesta a dejar que sus hijos sean el blanco de críticas o rumores. Es así como recientemente salió en defensa de de Daniel y Miguel, quienes durante los últimos días han sido víctimas de acoso y difusión de su imagen sin su consentimiento.

En una entrevista concedida a la periodista Maxine Woodside para el programa “Todo para la mujer”, la denominada ‘Chule’ no dejó pasar la oportunidad de poner un alto a las acciones que han atentado contra los deseos de sus hijos de permanecer fuera del ojo público.

“Como leona voy a defender a mis cachorros, que son dos chiquillos muy sanos”, sentenció Aracely Arámbula al ser cuestionada sobre los rumores en los que se aseguró que sus hijos eran fanáticos de las bebidas alcohólicas. “Me choca, no me gusta, como buena norteña que de pronto digan: ‘En estado inconveniente’, ¿qué es eso?, por Dios, además son jovencitos, están empezando a vivir”, sentenció.

Aracely Arámbula reveló que Luis Miguel ya convive con sus hijos

Bajo esta misma tesitura, la protagonista de la obra “Perfume de Gardenia” afirmó que con esta ola de dimes y diretes, Daniel y Miguel han reafirmado su postura de no formar parte del medio artístico.

“Con uñas y dientes los voy a defender, porque me cae tan gordo que quieran hacer notas. De pronto me dicen: ‘Ay mamá, ¡Qué feo es el medio!’ (…) Les he dicho que sin ven prensa saluden, pero ellos dicen: ‘No mamá, ya no queremos nada con ellos, porque son tremendos’“, reveló ante los micrófonos.

Aracely Arámbula destapa la razón por la que no muestra a sus hijos

Para finalizar su intervención, Aracely Arámbula desacreditó lo dicho con respecto a sus hijos, asegurando que: “Son muy sanos y son chavitos de lo más normales que les gusta pasársela bien y son muy simpáticos. Con mucha mamá”.

“Soy una mamá apapachadora, muy consentidora, pero también hay limites y hay reglas (…) Yo soy una mujer pro salud y siempre estoy: ‘No fumar, no tomar, no esto, no lo otro'”, indicó.