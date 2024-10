Campaña de Trump va contra Mark Cuban, por insulto a mujeres

A cuatro días de las elecciones presidenciales de Estados Unidos, los ánimos suben de temperatura y no solamente por enfrentamientos verbales entre los candidatos, sino también por su partidarios, como es el caso reciente del magnate Mark Cuban quien está bajo la lupa de la campaña del republicano Donald Trump, que lo acusa de lanzar ofensas contra las mujeres que apoyan al candidato presidencial.



Y es que Mark Cuban, un destacado aliado de la candidata demócrata, Kamala Harris insinuó durante su participación en el programa The View, que las mujeres que apoyan a Donald Trump son “débiles y tontas”.

Mark Cuban habla sobre las mujeres que simpatizan con Trump

“Donald Trump, nunca lo ves rodeado de mujeres fuertes e inteligentes. Nunca. Es así de simple. Le intimidan. No le gusta que lo desafíen y, ya sabes, Nikki Haley le llamará la atención por sus tonterías sobre los derechos reproductivos y cómo ve, trata y habla de las mujeres. Quiero decir, simplemente no puede tenerla cerca. No funcionaría”, expresó Mark Cuban en el programa.



Las declaraciones del aliado de Kamala Harris, no pasó desapercibida por la campaña de Trump que calificó las declaraciones de Cuban como “extremadamente insultantes” para las miles de mujeres que trabajan en apoyo a Trump y para los millones de votantes femeninas que respaldan su candidatura.



El reclamo de la campaña de Trump

“Joe Biden llamó basura a los partidarios de Trump, y ahora el principal aliado de Kamala, Mark Cuban, insinuó que las mujeres que apoyan a Trump son ‘débiles y tontas’. Esto es extremadamente insultante para las miles de mujeres que trabajan para el presidente Trump y las decenas de millones de mujeres que lo votan”, reclamó Karoline Leavitt, secretaria de prensa de la campaña de Donald Trump.

Leavitt aseguró que las mujeres, afines a Donald Trump son fuertes e inteligentes, lo que demuestran día a día.

“Estas mujeres son madres, empresarias y líderes de la industria y, de hecho, son fuertes e inteligentes, a pesar de lo que digan Mark Cuban y Kamala Harris”, aseguró.

Criticó la campaña de Kamala Harris, a la que acusó de faltar al respeto a los estadounidenses que simpatizan con el expresidente Donald Trump.

Pide a Harris condenar declaraciones de Cuban

La campaña de Trump instó a Kamala Harris a condenar públicamente las declaraciones de Cuban, señalando que las mujeres que apoyan a Trump lo hacen porque buscan políticas que aseguren la frontera, mejoren la seguridad en los vecindarios y aumenten los ingresos.



“Las mujeres quieren un presidente que asegure nuestra frontera, elimine a los criminales violentos de nuestros vecindarios y ponga más dinero en nuestros bolsillos, y es exactamente por eso que apoyamos al presidente Trump. Kamala Harris debe condenar de inmediato el insulto irrespetuoso de Mark Cuban a las mujeres”, aseguró Karoline Leavitt en un comunicado.

Hasta el momento la candidata demócrata no se ha pronunciado sobre los dichos de Mark Cuban.

