¿Deberías llenar hasta el tope el tanque de gasolina de tu coche?

Añadir un poco más de combustible podría causarle más daño al sistema de tu auto de lo que vale la pena

By Devin Pratt

Tanto si queremos redondear la cuenta como si simplemente queremos llenar el tanque al máximo, algunos de nosotros añadimos un poco más de gasolina incluso después de que se apague la bomba del surtidor para indicar que el tanque ya está lleno. ¿Añadir un poco más de gasolina podría estropear los componentes del sistema de combustible de tu coche?

“En el tanque de gasolina de un automóvil hay mucho más que un simple tanque”, dice John Ibbotson, jefe de mecánicos de Consumer Reports. “Los sistemas de combustible se han vuelto más sofisticados con el tiempo para cumplir con las leyes de emisiones cada vez más estrictas”.

La sobrecarga podría dañar el sistema de recuperación de vapores durante el reabastecimiento de combustible (ORVR), un recipiente de carbón que recoge vapores de combustible potencialmente dañinos durante el proceso de reabastecimiento y luego los absorbe utilizando carbón activado. El ORVR ayuda a reducir las emisiones de hidrocarburos en un 95% durante el reabastecimiento, según el proveedor automotriz Eaton.

Si se agrega más combustible después de que se apague el surtidor de gasolina, se puede dañar el recipiente de carbón al saturarlo con combustible y hacer que se encienda la luz de verificación del motor. Si el ORVR está dañado, no capturará adecuadamente los vapores nocivos. Este sistema suele durar toda la vida útil de un automóvil, pero si se agrega más combustible, podría tener que hacerse una reparación que podría costar cientos de dólares, pero que pudo haberse evitado.

Otra cosa que hay que tener en cuenta es que llenar el tanque hasta el tope podría hacer que la gasolina se derramara en el suelo, lo que representaría un peligro para la seguridad y el medio ambiente.

En definitiva, llenar el tanque hasta arriba es peligroso para ti y para el vehículo, y puede causar problemas. Lo mejor es que dejes de cargar gasolina cuando la bomba de combustible se apague.

Nota del editor: Este artículo ha sido adaptado de un episodio de Talking Cars.

