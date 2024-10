Festival busca menos odio y más votos en Santa Bárbara

A unos días de las elecciones de Estados Unidos donde uno de los candidatos se empeña en incendiar los ánimos que estimulan a los grupos extremistas a cometer delitos o situaciones de odio, Futuros Líderes de América (FLA) organizó un festival de tres días para inspirar a los residentes del condado de Santa Bárbara a involucrarse en la comunidad, a ejercer su voto y luchar contra la violencia a los inmigrantes.

Santa Bárbara está ubicado a dos horas al norte de Los Ángeles, donde miles de migrantes son trabajadores agrícolas, y donde en el 2023 se hizo viral un video de una residente de tez blanca gritándole insultos racistas a un trabajador de la construcción, y donde el mes pasado estudiantes miembros de la comunidad indígena hablaron de la discriminación que sufren los alumnos en el Distrito Escolar de Santa María, ciudad del mismo condado.

Fue en el Centro Comunitario Franklin, donde la organización FLA, respaldada por un bono de la Biblioteca del Estado de California que combate el odio, realizó el evento ‘Exhibición de arte de los colores de la resistencia y sal a votar’, donde los participantes escucharon música, invitaron a la gente a votar y participaron en talleres de arte donde la participación comunitaria, la denuncia a la violencia y discriminación fueron temas centrales.

Madres trabajan con sus hijos en artes manuales. Crédito: Agustín Durán | Impremedia

“Están participando seis artistas que utilizan el arte para defender y ayudar a la comunidad”, explicó Iván Vega, director interino de FLA. “Es un arte que nos explica la importancia de luchar contra el odio y la discriminación, especialmente contra la comunidad migrante”.

Agregó que muchas de las obras que se presentaron en una galería para que la gente pudiera apreciarlas hablan de las luchas por los derechos civiles de la gente y los derechos laborales de los inmigrantes.

Sobre los delitos de odio, Vega subrayó que es importante utilizar la voz para denunciar esas situaciones en las que la comunidad muy a menudo es víctima.

“Es por eso la importancia de empoderar a la comunidad para que conozcan sus derechos”, expresó. “Saber qué hacer en caso de ser o ver a una víctima de violencia”.

Estas fueron algunas de las obras que se presentaron en una galería en el evento. Crédito: Agustín Durán | Impremedia

El viernes varios grupos de jóvenes también estuvieron hablando por teléfono a los residentes sobre la importancia de votar, además les contestaron todo tipo de dudas en relación a las elecciones del 5 de noviembre.

Metzli Reyes, una de las organizadoras del evento, indicó que la organización FLA se enfoca en la juventud, los ayudan y lo empoderan para que con su liderazgo aprendan a luchar por sus derechos y de la comunidad.

Explicó que se utilizó el arte para concientizar a la gente de los ataques y violación de derechos de la que ha sido víctima, pero al mismo tiempo para que vean que con su voto y participación, la comunidad puede cambiar su realidad y tener un mundo menos violento contra ellos.

“Lo importante era hacerles ver el poder que tiene la comunidad cuando vota, elegir a las personas que quieren que los representen y no votar por los candidatos con los que no están de acuerdo”, expresó Metzli.

En el evento instalaron un altar con motivo de la temporada de Día de Muertos. Crédito: Agustín Durán | Impremedia

“Es importante votar para cambiar al país y los gobiernos a nivel local. En otras palabras, con nuestro voto podemos mejorar las cosas y detener o minimizar los delitos de odio”.

La joven egresada de la Universidad de Santa Bárbara indicó que desafortunadamente con una retórica antiinmigrante y de odio en las elecciones presidenciales, cambia mucho no solo cómo la comunidad se ve asi misma, pero cómo otros grupos ven a los migrantes, y en muchas ocasiones, eso los anima a cometer actos violentos.

Dar el primer paso

Dulce María López, una de las artistas que presentó uno de los talleres, indicó que trató de inspirar a los presentes a hablar de los temas que duelen y cómo la política afecta sus vidas.

“El objetivo es invitar a los jóvenes a que dieran el primer paso y adentrarlos a que se involucren en la comunidad”, expresó la artista. “Que nos diéramos cuenta de que todos somos parte de esta comunidad, por lo tanto importa lo que hacemos, así que nos debemos preguntar cómo vamos a contribuir”.

López subrayó que también hablaron de la actual situación política y lo más importante era hacerle ver a las personas que gane quien gane a nivel presidencial, lo importante es qué iban hacer ellos por las causas que les afectan y les interesan.

Kiara, de 16 años, no puede votar, pero informa y anima a la gente para que hagan lo propio. Crédito: Agustín Durán | Impremedia

“Hubo un diálogo y se compartieron temas que les preocupan, como los ataques que han sufrido personas indígenas en Santa María”, expresó López.

Otro de los puntos que se tocaron en el taller fue el hacer entender a los jóvenes de la importancia que tiene su voz, que tiene el mismo peso de cualquier persona por muy importante que sea. Recordar que como contribuyentes de esta nación, todos tienen los mismos derechos.

Al final del taller, la artista realizó una obra con la participación de cada uno de los presentes y donde expresaron sus preocupaciones.

Tocando puertas

Un día después, el sábado, muchos de los jóvenes que estuvieron hablando por teléfono a los residentes locales para animaros a votar, en esta ocasión, se pusieron sus tenis y empezaron a caminar las calles para tocar las puertas e informar a la gente sobre las elecciones.

Kiara, de 16 años de edad, todavía no puede votar, pero dijo estar muy interesada en que las personas puedan ejercer su voto, especialmente ahora que las rentas y precios de vivienda en California están por los cielos.

“El precio de la vivienda está muy caro y me preocupa que las familias vivan de cheque a cheque”, expresó la joven cuando ya llevaba unas 60 casas visitadas.

Otro de los temas del porqué estaba caminando las calles, fue el encarcelamiento masivo. Actualmente California es uno de los estados líderes con más personas encarceladas. Inclusive Estados Unidos tiene más gente en prisión que cualquier otro país -incluyendo China y Rusia- en el mundo con cerca de dos millones de estadounidenses.

“Me preocupa que se encarcele a la gente por cualquier cosa y en su lugar que no haya programas de prevención para los jóvenes”, expresó la joven, quien caminaba con su celular, hojas de registro, su pluma y unos panfletos informativos.

Kiara agregó que actualmente otro de los temas que la entristecen es la retórica tan negativa contra la comunidad migrante de un candidato en las elecciones presidenciales. Incluso, hay cierto temor de que toda esa retórica de odio contra su comunidad se pueda materializar en las calles y se normalice.

“Es por eso que estoy tratando de hablar con más gente”, explica. “Queremos que se informen y que participen en las elecciones del próximo martes”.

Iván, de 17 años, estudia su último año de prepa, pero espera seguir la carrera de Estudios Chicanos. Al igual que Kiara, trata de hablar con la gente para asegurarse que tienen toda la información para ir a votar.

Una de sus preocupaciones es también los altos precios de la renta y de las casas. Espera que con sus esfuerzos puedan hacer la diferencia y más gente haga escuchar su voz.

“Me siento un poco triste y frustrado por la retórica de Trump”, explicó. “La gente latina viene a trabajar y lo hace duramente para que ciertos políticos los quieran deportar solo porque se les ocurre”.

Otros participantes

Testimonio de un joven de 23 años

A la‘Exhibición de arte de los colores de la resistencia y sal a votar’ llegó un joven de tez morena, estatura regular y que todavía cursaba la universidad. Dijo que toda su vida ha vivido en Santa Bárbara, pero que prefería compartir su experiencia sin que se utilizará su nombre.

“Yo he sentido que me han tratado de hacer menos algunas personas que se sienten superiores. Se siente inmediatamente cuando te hablan, el tono y la mirada que te echan, en la tienda o en la calle. Sin conocerte concluyen cosas que no son realidad. Inclusive los mismos latinos. Si eres un latino con tez blanca eres bienvenido, si no eres, se nota la diferencia en el trato, especialmente los políticos o gente económicamente mejor. No es diario, pero está en el ambiente y en cualquier momento pudiera pasar.

Cuando eres pequeño y estás con tu familia no se siente mucho, pero una vez que sales de casa es más fácil encontrarlo”.

Contra la migración actual

Elizabeth, una madre de familia migrante que ya es ciudadana y puede votar, dijo que no ha experimentado una situación de odio y no cree que Trump sea tan racista como se dice , ni que Kamala Harris apoye a los migrantes que han estado en Estados Unidos por décadas.

“La vicepresidenta deja entrar muchos inmigrantes por asilo político”, expresa la madre nacida en el Estado de México. “Pero no hay nada para los que están aquí. La gente que ha trabajado y ha pagado impuestos. No hay ayuda para ellos.

Temor en estas elecciones

Nayeli, de 20 años, y nacida en EEUU de padres poblanos, dijo que diariamente ha sentido la discriminación en Ventura y en Santa Bárbara.

“Si voy a la tienda ven a mi mamá o a mi familia e inmediatamente se nos quedan viendo como si fuéramos a robar”, expresó.

Aunque ya es elegible para votar, dice que no lo ha hecho porque en su familia no hablan de ese tema y en general, nadie puede votar.

Aunque en esta ocasión, piensa que si participará en las elecciones, particularmente porque no quiere que gane el presidente Trump.

“Tengo miedo de que cumpla lo que dice contra los latinos”, subraya. “Que vaya a deportar a mi familia”.

Nayeli le pide a la gente que si puede votar, que lo haga, para que no haya deportaciones masivas y división de familias.