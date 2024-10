Sun Princess, el nuevo crucero por el Caribe que destaca por su oferta gastronómica

Los aficionados a los cruceros tienen una nueva razón para embarcarse este invierno en un viaje por el Caribe. La compañía Princess, una de las marcas de lujo del grupo Carnival, acaba de estrenar un nuevo barco, el Sun Princess, con base en Fort Lauderdale, FL., después de haber sido inaugurado la primavera pasada en Barcelona para la temporada de verano en el Mediterráneo.

Este navío, el primero de la compañía propulsado por gas natural licuado –un combustible más limpio y eficiente que el tradicional gasoil- arrancó el 14 de octubre su primer viaje en Norteamérica.

Al igual que su hermano gemelo, el Star Princess que se inaugurará el año que viene en Alaska, el Sun Princess es un barco de gran tamaño pero que intenta que se sienta como un barco pequeño en cuanto a atención de la tripulación hacia el cliente.

Se trata además de una nave moderna con detalles de tecnología y lujo que no se solían ver en los cruceros hasta ahora, como que todas las habitaciones tienen conexiones USB-C, Wi-Fi, apertura sin manos gracias a un token que localiza al pasajero en todo momento o duchas con mamparas de cristal.

Una de las piscinas de la cubierta central del Sun Princess. Crédito: Impremedia

Y para los que busquen un mayor lujo, el área “Sanctuary Collection” es como un barco dentro del barco, una zona vip a la que se tiene acceso sólo si se compra una habitación de nivel Sanctuary –ya sea una suite o un espacio más pequeño, pero con más facilidades.

“Food is life. Life is food”

Pero el punto fuerte del Sun Princess es su oferta culinaria de primer nivel, lograda gracias a que todos los alimentos servidos en cualquiera de los 30 restaurantes y bares del barco se preparan desde cero en las cocinas del barco. Nada se compra fuera del barco ya preparado.

Además de los restaurantes incluidos en el precio del pasaje, el Sun Princess también ofrece la posibilidad de reservar en establecimientos especializados, que incluyen desde las pizzas de un chef campeón del mundo hasta el sushi del popular chef Makoto Okuwa.

Toda la experiencia culinaria a bordo del Sun Princess está concebida por el chef Rudi Sodamin, Head of Culinary Arts de la compañía. Sodamin es un pionero de la cocina en cruceros con 50 años de experiencia en la industria. Su lema: “Food is life. Life is food”.

El Chef Rudi Sodamin frente al cocktail “Bubble Bath of Love”, que se sirve en el restaurante Love by Britto con un costo adicional de $55 dólares. Incluye Don Julio 1942, Grand Marnier, lima, fresa y jalapeños. Crédito: Impremedia

Detalles del cucero Sun Princess

El nuevo buque insignia de Princess Cruises, ‘Sun Princess’ es un “Love Boat” de 177,882 toneladas y 21 pisos. Tiene capacidad para 4,300 pasajeros en sus 2,157 camarotes, además de 1,600 miembros de la tripulación.

En la temporada de invierno, que arrancó este 14 de octubre, ofrecerá cruceros de siete días por el Caribe Oriental y Occidental hasta abril de 2025.

Además de su ingeniería y diseño avanzados, el Sun Princess llama la atención por su amplia gama de opciones a bordo. Su oferta culinaria busca redefinir el concepto de “destino gastronómico en el mar” con colaboraciones con chefs renombrados. La oferta de entretenimiento va desde producciones teatrales hasta una experiencia de magia que incluye una cena y cocteles especiales.

Umai Teppanyaki es uno de los “restaurantes especiales” del Sun Princess en el que se cocina comida japonesa frente a los invitados. Crédito: Impremedia

Entre las opciones destacadas del Sun Princess se encuentran:

Spellbound by Magic Castle: Una fusión única de magia, arte culinario y mixología. El Sun Princess ha recreado en un tamaño más reducido el famoso local de magia de Los Ángeles Magic Castle, al que sólo se accede por invitación.

Makoto Ocean: El innovador sushi estilo Edomae del Chef Makoto Okuwa con un toque moderno.

The Butcher’s Block by Dario: Con los cortes de carne premium del reconocido carnicero italiano Dario Cecchini… y su trompeta.

Pizza by Tony Gemignani: Una colección de pizzas creada por el cocinero californiano 13 veces campeón mundial de pizza.

The Catch by Rudi: un restaurante especializado en pescados concebido por el chef Rudi Sodamin.

Love by Britto: en la popa del barco, en una pequeña sala acristalada sobre el mar, este restaurante inspirado en el arte de Romero Britto incluye motivos de corazones en todos los platos, e incluso en la cubertería y la cristalería.

Tres platos del restaurante Love by Britto. Crédito: Impremedia

Entretenimiento de alta tecnología y retiros de lujo

El Princess Arena, un teatro en el mar, ofrece producciones originales y presentaciones acrobáticas de Cirque Èloize. Para una experiencia más relajada, la Sanctuary Collection ofrece acceso exclusivo a retiros serenos y amenidades de lujo todo incluido.

The Dome es una sala de fiestas en un extremo del barco que se puede transformar para diferentes espectáculos diurnos y nocturnos, y se comunica con una piscina que empieza en el centro de la pista. Crédito: Impremedia

Sostenibilidad en el mar

El Sun Princess también es el primer barco de la flota de Princess Cruises impulsado por gas natural licuado (GNL), lo que reduce su huella de carbono. Esta incorporación se alinea con el compromiso de Princess Cruises con prácticas sostenibles, que incluyen sistemas de recuperación de energía de última generación para operaciones respetuosas con el medio ambiente.

