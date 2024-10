Trump afirma que prefiere trabajar por el país y no estar sentado en una playa

En cinco días se sabrá si Donald Trump logra o no su cometido de volver a la Casa Blanca, pero el republicano asegura que si los ciudadanos lo respaldan con su voto tendrán a un presidente con mayor conocimiento y capacidad para sacar adelante al país, pues lejos de pensar en irse a descansar todavía quiere trabajar varios años más.

Durante una entrevista concedida a la cadena de televisión Fox News, el magnate neoyorquino advierte ya conocer perfectamente a los políticos de Washington y eso le daría una enorme ventaja para gobernar sin contratiempos.

“No conocía a nadie. No era una persona de Washington. Rara vez estaba allí.

Ahora conozco a todo el mundo, a los buenos, a los fuertes, a los débiles, a los estúpidos. Y vamos a hacer que este país vuelva a ser grande. Tenemos que salvarlo”, anticipó.

Desde que Kamala Harris relevó a Joe Biden como candidata presidencial demócrata, sus asesores pusieron en marcha la misma estrategia que Trump empleaba cuando hacia trataba de exhibir al presidente como un hombre demasiado mayor para seguir al frente de la Casa Blanca.

Las encuestas señalan que Donald Trump logró recuperarse de su revés experimentado en el debate presidencial. (Crédito: Alex Brandon / AP)

Al respecto, el neoyorquino de 78 años reconoce su edad, pero asegura ser un individuo que, lejos de estar pensando en un retiro pacifico, pretende utilizar su energía para colocar a la nación lidereando al resto de los países, algo que se ha perdido en los últimos años.

“Seremos respetados de nuevo. Haremos que Estados Unidos vuelva a ser grande. Y no hay nada en el mundo que prefiera estar haciendo. No quiero estar en una playa hermosa. No quiero estar sentado en un hotel lejano donde se está muy bien y ver la televisión o hacer algo. Quiero estar haciendo lo que estoy haciendo“, enfatizó.

Hasta el momento, la mayoría de las encuestas todavía ubican a Donald Trump detrás de Kamala Harris, pero la diferencia entre ambos es tan sólo de un punto y con un amplio margen de ciudadanos indecisos sobre a quien respaldar en la boleta.

Dicha situación hace que la carrera por la Casa Blanca se mantenga sin un amplio favorito, pero también anticipa que, después del 5 de noviembre, podría surgir una avalancha de solicitudes de impugnaciones en algunos estados.

