Votantes por primera vez se preparan para salir a las urnas

Ligia Martinez, Pedro González y Nora Laguitan tienen en común que este martes 5 de noviembre van a votar por primera vez en una elección presidencial de Estados Unidos.

Los tres son inmigrantes latinos, naturalizados ciudadanos estadounidenses, quienes llevan décadas viviendo y trabajado en el país.

Hace 41 años que la nicaragüense Ligia Martínez coo a país; en los años 90 se hizo residente bajo la ley NACARA, y apenas en el 2021, prestó juramento como ciudadana estadounidense.

“Tengo sentimientos encontrados. Estoy nerviosa porque voy a poder votar. Para mí es una oportunidad y un derecho”, afirma Ligia, una madre y abuela que reside en la ciudad de Montclair en el condado de San Bernardino.

Indocumentada por 19 años, dice que con su voto quiere ser la imagen y voz de tantas personas que están en la oscuridad como ella lo estuvo, y que aún no puede ejercer el voto.

“Llegar a este día en el ya voy a poder votar, fue una transición donde hubo miedos. A nosotros no nos da información, dónde ir, y qué hacer para obtener la residencia. Yo sola me hice residente. Claro, tuve que contratar a un abogado, pero nadie me dijo en cuánto tiempo me podía hacer ciudadana”.

Así que – dice – que tuvo que conseguir sola la información, pensando que no iba a poder naturalizarse, pero finalmente lo consiguió, y eso – asegura – que le dio bastante poder.

Sostiene que quiere ejercer su voto a nombre de todas esas personas que no pueden hacerlo ni viajar a sus países.

“Mi llamado es a salir a votar para elegir al candidato correcto que nos ayude a salir de las sombras”.

Pedro González, un padre de cuatro hijos, que se gana la vida como contratista, saldrá a votar por primera vez el martes 5 de noviembre.

“Vine de México hace más de 40 años. Me hice residente en 1987 bajo la ley Simpson-Rodino; y ciudadano en el 95”.

Pero este residente de la ciudad de Pomona, al este del condado de Los Ángeles, confiesa que durante décadas no votó porque no sentía que hiciera falta.

“Vergonzosamente no votaba porque pensaba que no había necesidad. Tal vez era mi inmadurez, uno quiere relacionarse con la política”.

Sin embargo, dice que decidió dejar atrás esos pensamientos y salir a votar, por lo que los comicios del 5 de noviembre serán la primera vez que acuda a las casillas.

“He visto tantas irregularidades e injusticias, que dije, es hora de salir a votar porque nuestro voto hace la diferencia. Los invito a que nuestro voto cuente”.

Realmente – dice – que se siente emocionado de ir a las urnas.

“La verdad me siento privilegiado. Le pido a los latinos que salgan a votar, den vuelta a la página y no sean como yo era antes, cuando decía, yo vengo a trabajar, para qué salgo a votar. Este país nos ha dado mucho, hay que votar”.

Nora Laguitan, una madre de tres hijos, quien trabaja en una bodega, se estrenará como votante en las elecciones presidenciales del 5 de noviembre.

“Vine de México hace 30 años. Me hice residente en el 96, y este año, en marzo, me convertí en ciudadana. Me tardé mucho para solicitar la ciudadanía, porque el inglés no se me daba, hasta que pude hacer el examen de ciudadanía en español”, relata.

Nora quien vive con su familia en Moreno Valley no oculta que se siente muy bien y contenta de ejercer su voto por primera vez en Estados Unidos.

“A ver si mi voto hace la diferencia. Ojalá mucha gente salga a votar”, dice.

“Voy a votar para presidente por un candidato que ayude a que las rentas de las viviendas y las aseguranzas médicas sean más baratas, y que haga más accesible, el poder comprar una casa. Queremos un presidente que haga mejor las cosas”.

Nora, quien vive en la ciudad de Moreno Valley en el condado de Riverside, revela que irá a votar en persona junto con su esposo.

La organización Inland Coalition for Immigrant Justice (Ic4ij) estará facilitando el transporte a las urnas a inmigrantes que van a votar por primera vez al adquirir el derecho al sufragioi tras obtener la ciudadanía.

“El mensaje con esta campaña de transporte es para decir a los inmigrantes que puede votar, que cada voto cuenta, sobre todo después de todo el sacrificio que han hecho durante décadas para hacerse ciudadanos”, dijo Tamara Márquez, vocera de la organización Inland Coalition for Immigrant Justice (Ic4ij).

“Estas elecciones son muy importantes para el país y California. Queremos que cada persona que pueda votar, salga. Estamos aqui para ayudarlos”.

Dice que rentaron una camioneta Van para llevar a inmigrantes ciudadanos a votar.

“Al final, les vamos a dar un gift card por ir a votar. Si conocen a alguien que necesite ayuda para ir a votar en el área de San Bernardino, podemos ayudarlos”.

Recuerda que el voto latino sí hace la diferencia, y votar es algo que se han ganado tras la lucha y el sacrificio de muchos años para volverse ciudadanos de Estados Unidos.

“Si ya somos ciudadanos, es hora de tomar responsabilidad y salir a votar”.