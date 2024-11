Christian Nodal sale en defensa de Ángela Aguilar tras las declaraciones de Cazzu

En medio del revuelo que han causado las declaraciones de la rapera Cazzu sobre su polémico rompimiento con Christian Nodal, el exponente del regional mexicano ya ha salido a dar su versión de los hechos y poner un alto a las críticas de las que su esposa Ángela Aguilar ha sido blanco.

Apenas unas horas después de que la entrevista protagonizada por la argentina saliera a la luz, el intérprete de “Botella tras botella” se conectó en un live desde su cuenta oficial de Instagram. Durante dicha transmisión, se dio a la tarea de desmentir las acusaciones de infidelidad hacia la madre de su hija Inti.

“De mi esposa no van a andar hablando así. Ella no es nada de lo que ustedes creen. Jamás fue mi amante, jamás fui infiel, jamás le haría eso a Ju… jamás se lo hice“, expresó molesto Christian Nodal.

Cazzu da su versión y desmiente a Ángela Aguilar sobre su relación con Nodal

Con respecto a la razón por la que decidió terminar su relación con Cazzu, el mexicano afirmó que: “A ella se le avisó: ‘ya no siento amor, ya se terminó’. Le dije saquemos un comunicado porque quiero salir con alguien más y es bastante público. Y así fue, lanzamos el comunicado y al día siguiente salió la foto con Ángela”.

Dentro de su relato, Nodal indicó que durante los primeros meses de su relación con Ángela Aguilar pidió ayuda a la rapera para disminuir la cantidad de mensajes negativos y críticas que recibieron. No obstante, decidió mantenerse al margen: “Ella sabía que estaba con Ángela, yo le pedí: ‘oye puedes salir a decir que no fui infiel’, y ella me dijo: ‘no, porque yo no estoy segura’. Esperaba una cordialidad”, reveló.

Para finalizar su intervención en redes sociales, mandó a callar a sus detractores con un contundente mensaje en el que dejó claro que en la situación “no hubo víctimas”, y por respeto a su esposa, no volverá a hablar sobre el tema.

Pepe Aguilar se burla de la estatura de Christian Nodal y desata críticas

“Aquí no hay ninguna pobrecita, no hay víctimas… las cosas fueron claras y se dijeron a la cara (…) Quien esté libre de pecado que tire la primera piedra. No voy a volver a hablar del tema… jamás le fui infiel a Julieta, tengo los mensajes donde se le avisó que yo estaba con Ángela, mi consciencia está limpia“, sentenció molesto.

Es así como Christian Nodal responde a las declaraciones emitidas por Cazzu durante su visita al podcast “PLP”, donde desestimó lo dicho por la hija de Pepe Aguilar con respecto al inicio de su romance. La autora de “Nena Trampa” precisó que se enteró sobre la historia de amor de los famosos al mismo tiempo que el público: “Mi vida cambió de la noche a la mañana y necesitaba tiempo para adaptarme y rearmar mi hogar”.