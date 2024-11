Hija de José Eduardo Derbez se convierte en ‘Merlina’ para su primer Halloween

La noche de Halloween trajo consigo una gran cantidad de actividad en redes sociales; y es que los famosos no dejaron pasar la oportunidad de mostrar a sus fanáticos los despampanantes disfraces que portaron para la ocasión. Tal fue el caso de José Eduardo Derbez y su pareja Paola Dalay, quienes derritieron el corazón del público al dar un vistazo al adorable disfraz que su hija Tessa portó para su primer “Trick or Treat”. ¡Aquí te contamos los detalles!

Fue a través de la cuenta de Instagram que la pareja monitorea en nombre de su pequeña Tessa, misma que cuenta con poco más de 100 mil seguidores, que salieron a la luz algunas imágenes de la primera celebración de Halloween que vivieron como una familia de tres.

Las postales muestran a la pareja de José Eduardo Derbez, Paola Dalay, sosteniendo a Tessa mientras ambas representan a dos icónicos personajes del cine: Morticia Addams y Melina.

En el caso de la bebé, su disfraz estuvo compuesto por un vestido negro con cuello y mangas blancas, así como medias de rayas y un tierno gorro que incluía las características trenzas del reconocido personaje.

Mientras tanto, la influencer lució un vestido largo en color negro con un maquillaje de ojos cargado y unos labios rojos que le dieron el toque “tétrico” a su disfraz. Su larga melena lacia y pelinegra culminó su propuesta para su recorrido de “Dulce o truco” la noche del pasado 31 de octubre.

“El primer Halloween de mi gordis, ¡Qué emoción!”, escribió Paola Dalay para acompañar la publicación que a solo unas horas de salir a la luz ya había recolectado miles de reacciones por parte de su comunidad digital.

Dentro de los comentarios destacados se encuentran: “Totalmente es la “mini me” de José Eduardo! No hay más”, “El maquillaje, vestuario, me encantó. Que hermosura como tienes a esa beba”, “Las trenzas, me muero de ternura” y “Hermosas las 2, se ven espectaculares”, entre otros.