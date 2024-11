“Checo” Pérez inconforme tras el GP de Brasil: “La visibilidad era cero”

Para Sergio “Checo” Pérez fue inapropiado que se corriera el Gran Premio de Brasil por las complicadas condiciones climáticas que hubo este domingo en Sao Paulo en donde el piloto mexicano de Red Bull tuvo que conformarse con un puesto 11 en una carrera ganada por su compañero Max Verstappen.

El tapatío que cerró el fin de semana fuera de los puntos tras haber dejado buenas sensaciones en la Carrera Sprint en la que finalizó de octavo, demostró su inconformidad con la realización de la prueba que tuvo una reprogramación de la clasificación para el mismo domingo a consecuencia de las lluvias.

“Sí, estaba muy complicados en algunos puntos de la carrera”, reconoció el mexicano que sigue sin poder meterse en la pelea por los primeros puestos esta temporada y llegó a 16 carreras consecutivas sin entrar en el podio manteniéndose en el octavo puesto de la clasificación de pilotos en este 2024.

El mexicano Sergio “Checo” Pérez durante un momento del Gran Premio de Brasil en el que habían arreciado las lluvias que cayeron este domingo en Interlagos. Crédito: Andre Penner | AP

“Fue súper complicado, especialmente cuando empezó a llover mucho más fuerte. La visibilidad era cero totalmente, absolutamente cero. En ninguna parte del circuito, la sorpresa es que estuvimos corriendo en esas condiciones”, comentó el piloto de la escudería Red Bull.

Un “desastre total”

Más allá del importante factor que fueron condiciones climáticas Sergio “Checo” Pérez reconoció que no hubo la estrategia adecuada de parte de su equipo por lo que su actuación en el Gran Premio de Brasil la consideró como un verdadero “desastre”.

“No sabíamos que podíamos cambiar los neumáticos hasta el último momento y no hubo tiempo de cambiarlos y empezamos la carrera con los neumáticos muy fríos y como no había nadie delante de mí, arranqué y me metí en un agujero de agua. La salida fue un desastre total”, reconoció el mexicano.

Las condiciones climáticas le jugaron en contra tanto a Sergio “Checo” Pérez como al resto de pilotos en el Gran Premio de Brasil que tuvo varios incidentes relacionados a la lluvia. Crédito: Ettore Chiereguini | AP

Para el mexicano de la escudería austríaca otro aspecto que le afectó este domingo fue una bandera roja que obligó a los pilotos a entrar a los boxes pero cuando tocó reanudar la carrera no pudo mantener el ritmo que traía después de haber escalado posiciones tras arrancar desde el puesto 13.

“En el reinicio la visibilidad era cero, pero estábamos haciendo algunos progresos. Llegamos hasta Liam y luego acabamos tocándonos un poco en la curva uno y luego me fui recto en la curva cuatro perdiendo la posición con Lewis (Hamilton). Fue un desastre total”, apuntó el de Guadalajara.

Sergio “Checo” Pérez y Red Bull tendrán un par de semanas antes de retomar las acciones en esta parte final de la temporada 2024 de la Fórmula 1 con la antepenúltima prueba del calendario en el Gran Premio de Las Vegas que se llevará a cabo el fin de semana del 24 de noviembre.

