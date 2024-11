Chiquis habla sobre la posible liberación de su padre, Trino Miranda

Chiquis Rivera ha vuelto a hablar sobre un tema muy personal y delicado: la posible liberación de su padre, Trino Marín, quien se encuentra encarcelado tras haber sido condenado por abuso sexual en contra de ella y otros familiares.

Durante una reciente entrevista, Chiquis abordó la idea de que Marín podría salir de prisión, un tema que ha causado conmoción entre sus seguidores y en la opinión pública. Su testimonio refleja el complicado proceso de sanación y perdón que ha vivido a lo largo de los años.

“Lo que Dios quiera”, comentó Chiquis al ser cuestionada sobre la posibilidad de que su padre obtenga una reducción de condena. En sus palabras se percibe una mezcla de reflexión y aceptación, indicando que, aunque el proceso ha sido difícil, ha logrado encontrar paz.

“Yo siento que cuando lo fui a ver, e sun hombre cambiado. Así lo sentí en mi corazón y Dios tiene la última palabra así que yo estoy aquí esperando”, agregó.

Chiquis ha explicado que el perdón es un valor fundamental que le fue inculcado desde pequeña y que ha sido esencial para su bienestar emocional.

“Yo desde mucho lo perdoné. Es algo que desde chiquita me han inclulcado y yo conozco el perdón de Dios y para mí el perdón es muy importante”, expresó.

Chiquis visitó a su padre en prisión recientemente, después de varios años de distancia. Según reveló, fue un momento impactante en el que sintió que él había cambiado, algo que, asegura, pudo percibir en su corazón. Este encuentro le permitió liberarse de emociones que, hasta entonces, llevaba dentro. “Cuando él me pidió perdón fue un momento muy especial, me liberé, fue algo que no pensé que me iba a cambiar la vida, pero me la cambió”, confesó.

En la entrevista, también se le preguntó sobre su tía Rosie Rivera, quien fue otra de las víctimas de Marín.

Sin embargo, Chiquis optó por no entrar en detalles, limitándose a decir que cada persona tiene su propio camino de sanación y que no desea opinar sobre la situación de su tía. Aunque el tema es doloroso y complicado, Chiquis ha dejado claro que su proceso de perdón no implica una reconciliación completa con el pasado ni una aceptación incondicional.

Asimismo, hizo énfasis en que, aunque ha perdonado a su padre, eso no significa que confíe plenamente en él. En este sentido, reveló que, aunque no siente que Marín deba estar en prisión para poder estar en paz, ella no dejaría a sus propios hijos bajo su cuidado. “Yo no confiaría mis hijos con él. ¿Qué tal si ya nunca jamás tocará a una niña? Yo no lo sé. Dios lo sabe”, señaló.

Este testimonio de Chiquis Rivera refleja su fortaleza y su crecimiento personal. A través de sus palabras, ella deja claro que el perdón es un proceso personal y complejo, que no se basa en olvidar, sino en liberarse y seguir adelante.

