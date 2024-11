Ilia Topuria, campeón de UFC, quiere pelear con Canelo

Ilia Topuria, campeón de peso pluma de UFC, expresó a principios de año que le encantaría pelear en un futuro con Saúl ‘Canelo’ Álvarez porque le gustaría probarse también sobre el ring de boxeo.

En una entrevista al canal KOlmenero, Topuria explicó que siempre le gusta apuntar a los mejores en cualquier disciplina y por eso Canelo Álvarez sería la opción ideal para mostrar su gran nivel de boxeo.

“Me gustaría también hacer una pelea en boxeo. Porque siento que mi nivel de boxeo es muy muy competitivo, entonces me gustaría probarme también en el mundo del boxeo, no quiero irme del mundo de los deportes sin probar cosas”, dijo El Matador, como también se le conoce.

Canelo Álvarez es campeón unificado de peso supermediano. Crédito: John Locher | AP

“Me encantaría (sobre la posibilidad de medirse con Canelo). A ver, si hablamos de boxeo ya quién me gustaría enfrentar, yo apunto hacia las mejores y el mejor ahora mismo es Canelo, me encantaría probarme con Canelo, sería algo grandioso y todo puede pasar y va a pasar todo va a pasar, solo es cuestión de tiempo”, agregó.

El enfrentamiento entre el mexicano y el español podría ser un gran atractivo para los deportes de combate, pero habría que esperar a ver si Canelo Álvarez está dispuesto a probarse con un atleta de MMA.

Ilia Topuria conquistó el título de las 145 libras el pasado mes febrero al noquear a Alexander Volkonosvki y lo retuvo al hacer lo mismo sobre Max Holloway el 26 de octubre. El español se encuentra invicto en las MMA gracias a su buen boxeo y poder en la pegada.

En cambio, Canelo Álvarez defendió en septiembre su campeonato unificado de peso supermediano al vencer a Edgar Berlanga y se encuentra de vacaciones. El peleador mexicano volverá a la acción en mayo de 2025 y por ahora se desconoce quién podría ser su próximo rival.

Ilia Topuria noqueó por primera vez en su carrera a Max Holloway. Crédito: Altaf Qadri | AP

Ilia Topuria, de 27 años, tiene récord invicto después de 16 peleas profesionales en las MMA (6 por la vía rápida, 8 sumisiones y dos decisiones). El español tiene planeado regresar en una revancha contra Alexander Volkonosvki para su próxima disputa sobre el octágono.

Por su parte, Saúl ‘Canelo’ Álvarez, de 34 años, retuvo su campeonato unificado de las 168 libras ante Edgar Berlanga en septiembre y ahora tiene marca de 62 victorias (39 por nocaut), dos derrotas y dos empates en su carrera como profesional.

