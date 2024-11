Isabella Castillo habla del esfuerzo que le tomó personificar a Fernanda Ríos en “Sed de Venganza”

Isabella Castillo, reconocida por su talento en papeles emblemáticos como “La Usurpadora” y “El Diario de Ana Frank”, revela que su reciente interpretación de Fernanda Ríos en “Sed de Venganza”, la nueva serie de Telemundo, ha sido uno de sus mayores retos hasta la fecha.

En esta producción, Castillo encarna a Fernanda Ríos, una mujer de carácter fuerte y con un plan malévolo de venganza. La actriz admite que adentrarse en este personaje significó un esfuerzo considerable, que fue mucho más allá de simplemente leer el guion. Para ella, el cambio de imagen y el vestuario son elementos fundamentales para lograr la transformación. Durante un episodio de “El Armario de las Estrellas”, Isabella abrió las puertas de su camerino y compartió con nosotros la estrategia detrás de la imagen de su personaje.

En ese espacio, Castillo demostró que el vestuario, el peinado, el maquillaje y la imagen total del actor son esenciales para encarnar a Fernanda Ríos. “El estilo de Fernanda es sensual, seductora y, a la vez, muy elegante”, explica. Isabella nos mostró los tipos de trajes que utiliza para las escenas y cómo cada elección de vestuario contribuye a la esencia del personaje.

La diferencia entre Fernanda e Isabella

“Fernanda es súper fashionista. Hay personajes que se visten bien, pero ella está en otro nivel. Estoy segura de que tiene un estilista. Su ropa siempre está entallada y ella tiene que lucir perfecta en todo momento”, detalla Castillo con entusiasmo. En contraste, la actriz se describe a sí misma como “funky”, prefiriendo prendas más sueltas y estilos relajados. “Según cómo me siento, me visto diferente”, explica. “Me encantan los blazers, y con Fernanda aprendí a ponerme traje”.

El reto de la des adaptación

Sin embargo, el reto no solo reside en la apariencia. Isabella también comparte la complejidad emocional que implica dar vida a un personaje tan intenso. “El proceso de adaptación no es tan complicado como el de des adaptarse. Desde los 12 años he trabajado en esto, así que mi vida es esto”, dice. La actriz señala que hay un duelo que se experimenta al soltar a un personaje con el que se ha habitado durante un largo periodo de tiempo. “Lo difícil es reencontrarse después de terminar un proyecto, no siendo la otra persona, sino siendo tú misma”.

Con estas reflexiones, Isabella Castillo nos ofrece un vistazo profundo al arduo trabajo que conlleva dar vida a Fernanda Ríos, un personaje que, sin duda, dejará una huella en su carrera y en la pantalla de Telemundo.

