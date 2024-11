Sheinbaum critica a Zedillo por publica columna en EE.UU.

Luego de que el expresidente Ernesto Zedillo Ponce de León publicó una columna de opinión en el diario estadounidense, The Washington Post, criticando a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum por respaldar la polémica reforma judicial, la mandataria no se quedó callada y refutó los dichos del exmandatario.

En su columna, publicada la semana pasada, Zedillo criticó a Sheinbaum por defender a toda costa la reforma judicial que ha desatado polémica en México, al grado que ocho ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) presentaron su renuncia.

El expresidente Zedillo expresó que el gobierno de Sheinbaum está dirigiendo a México a una “autocracia” y la responsabilizó de desatar una “crisis constitucional” en el país.

Pero, ahora la presidenta Sheinbaum respondió a Ernesto Zedillo, a quien acusó de privatizar empresas durante su gobierno (1994-2000). Y no solo eso sino que indicó que no era congruente con lo publicado, ya que si el mensaje es para el pueblo de México, no había motivo para que la columna de opinión fuera publicada en un diario estadounidense.

Sheinbaum critica publicación de Zedillo en EE.UU.

“¿A quién le está hablando desde un periódico en Estados Unidos?”, cuestionó la mandataria mexicana al indicar que lo correcto era hacerlo en algún periódico en México.

“No entiendo por qué lo hace en un periódico estadounidense. ¿Acaso se dirige al gobierno o a la política de Estados Unidos?”, insistió la presidenta mexicana.

La reforma judicial fue promovida y aprobada durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que ahora está enfrentando a Sheinbaum no solo con la oposición.

El ministro Juan Luis Gonzalez Alcántara presentó un proyecto para invalidar partes de la reforma judicial, el debate se realizará el martes 5 de noviembre.



Al respecto, la presidenta Sheinbaum lanzó críticas contra el ministro y la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por dar entrada a impugnaciones de la reforma judicial.

Durante su conferencia, Sheinbaum criticó el gobierno de Zedillo, por las privatizaciones que hizo, como la de la industria minera

También indicó que durante el gobierno zedillista, quedaron impunes dos de las masacres más grandes que se han registrado en México, la de Aguas Blancas y la de Acteal.

