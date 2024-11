Tener apnea del sueño aumenta la probabilidad de desarrollar demencia

Un estudio reciente ha descubierto una inquietante relación entre la apnea obstructiva del sueño (AOS) y el aumento del riesgo de desarrollar demencia, especialmente en mujeres. Investigadores de Michigan Medicine, en su análisis publicado en la revista SLEEP Advances, analizaron cómo esta condición común de interrupción respiratoria durante el sueño podría afectar la salud cognitiva a largo plazo de las personas.

La apnea obstructiva del sueño es un trastorno crónico que se caracteriza por pausas recurrentes en la respiración mientras se duerme, lo que provoca una disminución en la calidad del sueño y desencadena una serie de problemas de salud.

Aunque los tratamientos para la AOS, como el uso de una máquina de presión positiva continua en las vías respiratorias (CPAP), pueden aliviar los síntomas, esta condición a menudo queda sin diagnosticar, y sus efectos a largo plazo pueden ser graves.

Los datos fueron obtenidos del Estudio de Salud y Jubilación, donde se analizaron evaluaciones cognitivas de más de 18,500 adultos mayores de 50 años. Los resultados revelaron que los participantes con síntomas confirmados o sospechados de apnea del sueño mostraban una tendencia significativamente más alta a sufrir deterioro cognitivo con el tiempo.

Aunque el porcentaje de casos de demencia entre los participantes nunca superó el 5%, los resultados reflejaron un vínculo estadísticamente significativo entre la apnea del sueño y el riesgo de demencia, incluso al controlar otros factores como la raza y el nivel educativo, lo que sugiere una conexión directa.

Entre las observaciones del estudio, destacó el hecho de que las mujeres con apnea del sueño, tanto diagnosticada como no tratada, mostraban una incidencia de demencia considerablemente mayor en comparación con los hombres. Mientras que los casos en hombres tendieron a estabilizarse, las tasas de diagnóstico de demencia en mujeres con AOS continuaron aumentando, lo cual encendió alertas en el equipo de investigadores. Aunque se desconoce con certeza qué factores específicos impulsan esta diferencia de género, los científicos proponen varias teorías: en las mujeres, la apnea obstructiva del sueño puede intensificar otros problemas de salud, como el riesgo cardiovascular y el insomnio, condiciones que también se asocian con el deterioro cognitivo. Asimismo, el descenso en los niveles de estrógeno durante la menopausia podría estar vinculado a cambios negativos en la memoria y el estado de ánimo, exacerbando la vulnerabilidad cognitiva en las mujeres.

Adicionalmente, el estudio señala que la apnea obstructiva del sueño puede agravar otras enfermedades crónicas, como los trastornos cardiovasculares y las condiciones de salud mental. La falta de sueño y su fragmentación suelen provocar inflamación en el cerebro, un fenómeno que se asocia cada vez más con el deterioro cognitivo y el riesgo de demencia. El estudio también sugiere que las personas que experimentan síntomas de apnea del sueño, como ronquidos intensos, somnolencia diurna y episodios de respiración interrumpida, deberían considerar una evaluación médica formal para identificar el trastorno.

Se estima que alrededor de seis millones de personas en los Estados Unidos han sido diagnosticadas con apnea obstructiva del sueño, pero muchos expertos creen que el número real podría superar los 30 millones si se incluyen los casos no diagnosticados. Este alto número de personas sin diagnóstico representa una brecha importante en el manejo de la salud cognitiva en la población. La necesidad de ampliar los diagnósticos se subraya aún más en un informe reciente de una comisión de la revista médica The Lancet, que reconoció diversos factores de riesgo modificables relacionados con la demencia y sugirió que el manejo de la apnea del sueño podría reducir estos riesgos.

En un contexto en el que el 40% de los casos de demencia a nivel mundial podrían estar relacionados con factores modificables, la apnea del sueño se convierte en un tema de particular urgencia. Si bien el sueño no figura oficialmente como un factor de riesgo en los diagnósticos de demencia, la comisión de The Lancet recomienda que los profesionales de la salud consideren el riesgo potencial de demencia en los pacientes que presentan apnea del sueño no tratada.

Para quienes sospechan que pueden estar padeciendo apnea del sueño, los especialistas sugieren una evaluación médica exhaustiva, que podría incluir estudios del sueño para monitorear los patrones respiratorios durante el descanso nocturno. Cambios en el estilo de vida, como mantener un peso saludable, evitar el consumo de alcohol y sedantes antes de dormir y adoptar un horario de sueño regular, pueden reducir significativamente los síntomas y proteger la salud cognitiva a largo plazo. En última instancia, detectar y tratar la apnea del sueño de forma temprana podría desempeñar un papel importante en la prevención de la demencia y el deterioro cognitivo en las personas mayores.

