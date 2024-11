Alan Pulido apoya el proceso de Javier Aguirre y Rafa Márquez

La selección mexicana es liderada por Javier Aguirre y Rafa Márquez de cara al Mundial de 2026. Alan Pulido habló sobre este proceso. A pesar de no ser parte de este camino, el delantero de Kansas City Sporting apoya a El Tri.

De manera oficial, Javier Aguirre ha dirigido tres partidos en el banquillo del conjunto azteca. Hasta ahora, el “Vasco” acumula dos victorias (ante Estados Unidos y Nueva Zelanda) y un empate (ante Canadá). Alan Pulido destacó las cualidades del seleccionador azteca en una entrevista con Persisports.

“Yo creo que ha sido poco, pero creo que sabemos lo que representa Javier Aguirre en la selección, ¿no? Lo que representa él como técnico a nivel mundial. Creo que ha estado en las mejores competencias del mundo como lo estuvo en España y creo que le fue muy bien, entonces yo creo que él tiene mucho que aportar, también ahora que está Rafa Márquez, que por ahí me tocó con él convivir”, dijo el delantero.

Alan Pulido también habló de los jugadores con experiencia que aún tienen la disposición de formar parte del primer equipo. El delantero de la MLS ve a los futbolistas motivados por formar parte del proceso de cara al Mundial de 2026.

“Creo que tienen un buen cuerpo técnico y obviamente siento que también cada jugador queda poner de ellos lo mejor posible, están en la mejor manera para poderle dar a la selección ese ‘saltito’ de calidad que se necesita, creo que el nuevo proceso que está iniciando con Javier Aguirre va de la mano. Creo que todos están motivados, creo que todos quieren jugar y obviamente tiene que ser una motivación muy importante para todos los jugadores que van a vestir la selección”, agregó.

Alan Pulido buscaría retirarse en las Chivas

Desde 2020, Alan Pulido forma parte de los Kansas City Sporting. El delantero mexicano estaría cerca de cerrar su ciclo con el conjunto estadounidense.

El atacante mexicano fue visto en el Estadio Akron durante el partido entre las Chivas de Guadalajara y los Pumas de la UNAM. El periodista Jesús Bernal explicó que el regreso de “Puligol” al Rebaño Sagrado sería más que una obviedad, o al menos ese sería el deseo del atacante.

“Para mí esta muy claro y no sólo porque yo lo diga. Sino porque también él mismo lo declaró: Alan Pulido quiere volver. Esto no significa que no estén en pláticas o negociaciones para que vuelva al equipo de las Chivas. Porque de hecho no hay lugar en el ataque. Hay demasiados en la fila para ser el delantero del Rebaño“, explicó el periodista.

