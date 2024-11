Michael Jordan niega haber apoyado a Trump tras ‘post’ falso

La leyenda del baloncesto Michael Jordan negó haber respaldado al candidato Donald Trump en las elecciones presidenciales de EE.UU. tras la circulación de un falso mensaje en redes sociales que le atribuía ese apoyo.

Un ‘post’ publicado bajo un perfil seudónimo afirmaba que Jordan, de 61 años y conocido por evitar temas políticos, “apoyaba a Trump como presidente”. La publicación rápidamente se viralizó en la plataforma X y se extendió a otras redes sociales.

Sin embargo, al día siguiente, los representantes de Jordan desmintieron la afirmación en una declaración al medio británico The Independent, aclarando: “No hay la menor verdad en que Michael Jordan haya mostrado apoyo alguno en las elecciones presidenciales”.



Escándalos de Jordan

Este tipo de rumores no es nuevo para Jordan. En los años 90, durante una campaña en Carolina del Norte, el candidato demócrata Harvey Grant buscó su respaldo, a lo que Jordan respondió de forma neutral.

“También los republicanos compran zapatillas”, en referencia a su exitosa línea de calzado con Nike. En el documental The Last Dance, que relata su vida y carrera, Jordan subrayó: “Nunca me vi como un activista; me considero un jugador de baloncesto”, reafirmando su postura de mantenerse fuera del ámbito político.

Jordan, aclamado por su destreza en la cancha y su papel en la cultura deportiva, sigue siendo un símbolo que, en esta ocasión, ha preferido aclarar cualquier malentendido y preservar su apoliticismo.

Con información de EFE