Por qué algunos estados tardarán más en contar los votos de las elecciones presidenciales

Finalmente llegó el día de las elecciones 2024 para elegir al próximo presidente o presidenta de Estados Unidos, en donde se registra una participación de millones de votantes en todo el país y hay una gran expectación.

Hace cuatro años, en 2020, las últimas urnas cerraron el martes 3 de noviembre, pero pasaron cuatro días (hasta el sábado 7 de noviembre) para que el presidente Biden fuera proyectado como ganador debido a demoras en el recuento de votos, lo que llevó a acusaciones de fraude por parte de Donald Trump.

Esta vez, incluso sin el problema de una pandemia mundial, los republicanos y los demócratas todavía tendrán que esperar un tiempo hasta que varios estados determinen sus resultados.

Si bien la lentitud de algunos de estos estados no será crucial para el resultado de la carrera presidencial, podría retrasar los anuncios en las principales carreras electorales, así como la batalla por el control del Congreso, según detalla The New York Post.

Entre los estados que podrían tardar más que otros en arrojar sus resultados tras la jornada electoral se encuentran:

Alaska (Cierre de las urnas: 12 a. m. ET del miércoles)

A pesar de tener la tercera población más pequeña de cualquier estado de la unión, la Última Frontera es conocida por ser uno de los últimos en contar sus votos gracias a sus peculiares reglas electorales y a su población dispersa, mayoritariamente rural.

La ley estatal requiere que los votos anticipados entregados en las oficinas electorales regionales el jueves anterior al día de la elección (el 31 de octubre, en este caso) o antes, se cuenten la noche de la elección.

Sin embargo, las papeletas de voto en ausencia y los votos anticipados emitidos después de ese período de tiempo deben contabilizarse siete días después del cierre de las urnas (el 12 de noviembre), según la División de Elecciones de Alaska.

Eso significa que la carrera por la Cámara de Representantes entre la titular demócrata Mary Peltola y el retador republicano Nick Begich III podría estar entre las últimas en ser declaradas ganadoras.

Arizona (Cierre de las urnas: 9 p. m. ET.)

Arizona permite a los funcionarios electorales comenzar a procesar las papeletas de voto por correo después de que comience la votación anticipada, pero exige fundamentalmente que los funcionarios esperen hasta que cierren las urnas para contarlas.

Durante las elecciones intermedias de 2022, alrededor del 20% de los votos por correo se entregaron el día de las elecciones, lo que requirió procedimientos de verificación que consumen mucho tiempo para garantizar que las papeletas fueran legítimas.

La mayor parte de las papeletas se emitirán en el condado de Maricopa, que incluye el área metropolitana de Phoenix y contiene alrededor de tres quintas partes de la población de Arizona. En 2022, los funcionarios electorales tardaron hasta el domingo posterior al día de la votación para completar el procesamiento de las papeletas.

También existe la posibilidad de litigios que podrían causar más demoras en la declaración de un resultado no solo en la carrera presidencial, sino en el primer Distrito del Congreso, actualmente en manos del republicano David Schweikert.

Biden ganó Arizona contra Trump por un 0.3% hace cuatro años.

California (Cierre de las urnas: 11 p.m. ET)

El estado más poblado del país tiene una historia notoria de tardar días e incluso semanas en terminar la rudimentaria tarea de contar las papeletas, según The New York Post.

Esto se debe en gran medida al hecho de que la mayoría de los californianos votan por correo. Durante el ciclo de 2020, el 72% de los votos fueron por correo, mientras que en las primarias de 2024, esa cifra aumentó al 89%.

El Estado requiere que los funcionarios del condado se sometan a un extenso proceso de verificación de firmas y permite a los distritos electorales 30 días para contar las papeletas, un plazo mucho más largo que los siete días que otorgan la mayoría de los demás estados que cuentan con votos por correo.

Nevada (Cierre de las urnas: 10 p.m. ET)

Este estado fue el antepenúltimo en ser declarado ganador de Biden hace cuatro años, y ha tomado medidas para asegurarse de que sea un poco más rápido esta vez.

Nevada permite que las papeletas enviadas por correo se cuenten hasta cuatro días después de la elección, siempre que tengan el matasellos del día de la elección o antes.

A principios de este año, el Secretario de Estado de Nevada, Cisco Aguilar, informó a los funcionarios que pueden comenzar a contar los votos anticipados en persona a medida que llegan las papeletas el día de la elección en lugar de esperar hasta después del cierre de las urnas, lo que significa que deberíamos tener una imagen más clara del estado de la carrera a medida que el martes se convierte en miércoles.

Sin embargo, con las encuestas que muestran una carrera reñida entre Harris y Trump, que espera ser el primer republicano desde George W. Bush en 2004 en ganar Nevada, es probable que la espera sea larga tanto para los bandos demócratas como republicanos.

Carolina del Norte (Cierre de las urnas: 7:30 p.m. ET)

En 2020, Carolina del Norte no dio el triunfo a Trump hasta 10 días después de la elección (solo Georgia tardó más en proyectar un ganador).

Si bien puede que no se tarde tanto en elegir un ganador esta vez, el estado tiene una nueva política que haría que el procesamiento de las boletas sea aún más lento que antes.

A diferencia de hace cuatro años, los funcionarios ya no pueden contar los votos anticipados hasta después del cierre de las urnas el 5 de noviembre, debido a una ley estatal que entró en vigencia el año pasado.

Pensilvania (Cierre de urnas: 8 p.m. ET)

El estado que muchos creen que decidirá la presidencia no permite que se cuente ninguna papeleta antes del día de las elecciones, lo que históricamente ha provocado demoras en la proyección de un resultado.

Hace cuatro años, la mayoría de los medios de comunicación pronosticaron que Biden ganaría el 7 de noviembre en el estado clave, lo que desencadenó celebraciones alocadas entre sus partidarios.

Esta vez, los funcionarios esperan un resultado similar al de 2016, cuando se proyectó que Trump ganaría el estado en las primeras horas de la mañana del miércoles.

Wisconsin (Cierre de urnas: 9:00 p.m. ET)

La historia no necesariamente sugiere que Wisconsin será tan lento como algunos de los otros en esta lista. Pero los resultados pueden no estar listos la noche de las elecciones.

Según la ley de Wisconsin, las papeletas no se pueden contar hasta el día de las elecciones. Para complicar las cosas, el estado parece ser uno de los pocos donde la votación anticipada y en ausencia no ha disminuido después de la pandemia de COVID, e incluso causó demoras en algunos sitios en persona la semana pasada.

Hace cuatro años, Wisconsin no fue declarado ganador de Biden hasta el día después del cierre de las urnas.

Georgia (Cierre de las urnas: 7 p.m. ET)

Georgia fue el último estado en ser declarado ganador hace cuatro años.

Desde entonces, los legisladores del estado han tomado medidas destinadas a acelerar la presentación de resultados y reformar el proceso electoral.

Quizá el paso más importante fue la aprobación de la Ley de Integridad Electoral de 2021, que los demócratas liderados por Biden difamaron como una supresión de votantes.

La nueva ley tenía como objetivo agilizar y reforzar los recursos para el procesamiento y verificación de las papeletas. Las papeletas de voto en ausencia ahora requieren los últimos cuatro dígitos de un número de Seguro Social o una copia de identificación para minimizar la complejidad de la verificación de firmas.

A pesar de la controversia, las elecciones de Georgia transcurrieron sin problemas en 2022. Este año, los votantes ya han batido récords de participación en las votaciones anticipadas, con más de 2.1 millones de votos emitidos y otros 320,000 votos en ausencia solicitados.

