El Aston Villa de Dibu Martínez pierde en Champions League por insólito error

El Aston Villa querrá olvidar la noche de Champions League. Un error impensable de Tyrone Mings marcó el rumbo de la derrota ante el Club Brujas en la fase de grupos

Todo se decidió en el minuto 50 con un penalti tan extraño como inesperado. El portero argentino Emiliano “Dibu” Martínez sacó desde su área, pero su pase fue directamente a Mings, quien cometió un error de novato: atrapó el balón con las manos dentro de su propia área.

La reacción en el banquillo no se hizo esperar; Unai Emery no daba crédito a la escena, con un gesto de incredulidad y frustración. El árbitro pitó penal y desde los once metros, Hans Vanaken no perdonó.

Con una ejecución precisa y fría, el mediocampista belga venció a Martínez y encendió las gradas del estadio Jan Breydel. Era el 1-0, y el Aston Villa se encontraba en una posición difícil, obligada a remontar, pero lejos de su mejor versión.

Este fallo de Mings se suma a la irregularidad que ha caracterizado al Villa en sus últimos partidos, y queda como símbolo de una noche en la que el conjunto inglés nunca pareció encontrar su ritmo.

Aun con el marcador en contra, el equipo de Emery no mostró la ambición necesaria para dar la vuelta al resultado. Ni en la primera parte ni en los 30 minutos finales, cuando el técnico español apostó por el joven colombiano Jhon Durán, autor de ocho goles esta temporada pese a ser suplente habitual.

El Club Brujas, muy bien arropado por su afición y guiado por su portero Simon Mignolet, apenas sufrió en la recta final del partido. Las escasas llegadas del Villa —un disparo elevado de Maatsen y un tiro desviado de Kamara— nunca pusieron en verdadero peligro el arco belga.

Aston Villa necesita levantarse del mal momento

El Aston Villa aún mantiene sus opciones de avanzar en la Champions, con nueve puntos que lo ubican en una posición favorable. Sin embargo, este traspié ante el Club Brujas, que ahora acumula seis puntos, expone las debilidades de un equipo que no logra consolidar una actuación consistente.

Esto tras las recientes derrotas frente a Crystal Palace y Tottenham en competiciones locales. Emery y sus jugadores tendrán que reflexionar sobre su desempeño, porque actuaciones como la de esta noche pueden costar caro en la máxima competición europea.

