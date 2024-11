Jorge Valdano toma la palabra y señala a los culpables de la crisis del Real Madrid

Una vez más el conjunto de la Casa Blanca, el Real Madrid, volvió a lidiar con la derrota en el mítico Santiago Bernabéu, luego de haber sufrido un 4 por 0 ante el Fútbol Club Barcelona, el equipo blanco cayó en esta ocasión ante el AC Milan de la Serie A de Italia, en una nueva jornada de la Champions League. Esta derrota agrava la crisis deportiva que vive actualmente el Madrid y jugadores como Tchouameni fueron señalados por los aficionados con una pitada por sus errores en cancha.

Valdano señala las causas de la crisis

En medio de un momento tan difícil, Jorge Valdano, ex jugador del equipo, tuvo palabras de reflexión en las pantallas de Movistar+, en donde señaló lo que él considera las principales razones por las cuales el equipo merengue ha llegado al punto donde se encuentra hoy en día:

“Hay responsabilidad del entrenador, siempre que no hay orden, el entrenador tiene parte de responsabilidad. Hay responsabilidades individuales, porque hay grandísimos jugadores que todavía no han encontrado su mejor momento y hay responsabilidad en el diseño de la plantilla”, afirmó el ex jugador y ex entrenador argentino.

“No hay mucho equilibrio en esta plantilla. Yo creo que se subestimó la marcha de Kroos y es en el centro del campo donde el equipo no encuentra el equilibrio. La presencia de Kroos era curativa, le daba paciencia al equipo cuando la necesitaba, rapidez mental”.

“Son muchas cosas las que ha perdido el Madrid sin Kroos y no es capaz de compensarlo ni con alguno de los mejores jugadores del mundo”, sentenció Valdano.

