Pepe Aguilar asegura que la historia de amor de Nodal y Ángela data “desde niños” 

En medio de la controversial entrevista de Cazzu y sus declaraciones sobre su separación de Christian Nodal, el cantante Pepe Aguilar decide darle foco a otros aspectos del matrimonio de Ángela Aguilar y el mexicano, contando así cómo se dio la entrega del anillo de compromiso a la menor de sus hijas. ¿Qué fue lo que dijo? Sigue leyendo para enterarte.

En una entrevista concedida al comunicador Mariano Osorio, el intérprete de temas como “Prometiste” y “Por mujeres como tú” no se guardó nada y reveló que la historia de amor entre su hija y el exponente de regional mexicano inició cuando se conocieron en el año 2018, durante su gira “Jaripeo Sin Fronteras”.

“La verdad es que, creo, ellos tenían una historia desde que estaban chiquillos. No sé nada. No fueron novios ni nada, pero había habido algo“, declaró Pepe Aguilar durante su charla con el periodista.

Asimismo, el integrante de la dinastía Aguilar recordó cómo fue el momento en el que Christian Nodal se acercó a él para pedirle su “bendición” y poder casarse con Ángela: “Christian fue a hablar conmigo, con la familia”, añadió.

Al ser cuestionado sobre la polémica que ha envuelto el romance y, más tarde, el matrimonio de la pareja, Pepe Aguilar afirmó que ambos han sabido manejar la presión de forma adecuada.

“Estoy orgulloso de cómo se trató ese ‘shock’ porque a fin de cuentas es más que amor. Todas las expectativas las traemos nosotros en la cabeza“, contó. “Llevo 28 años de casado y me casé cuando ella tenía 20 años ¿Quién dice que hay un guion? Pueden ser una pareja, y eso es lo que le deseamos todos, que sea superduradera. ¿Por qué nos íbamos a entrometer?”.

Para finalizar, abordó las críticas sobre la corta edad a la que Ángela Aguilar decidió contraer matrimonio con Christian Nodal. Y aunque aseguró que en su visión nunca estuvo entregar a su hija en el altar a sus 20 años, su amor de padre lo hizo respetar la decisión de la joven.

“No existe ningún guion, los guiones te los haces en la cabeza. Los guiones te los haces tú solo y cuando no te pasa la vida como escribiste el guion, sufres, porque tienes expectativas; no te voy a mentir, las expectativas no eran que mi hija se casara a los 20 años“, sentenció.