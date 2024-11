Récord negativo de Fernando Gago en Argentina

Las Chivas de Guadalajara vivieron el trago amargo de la salida de Fernando Gago. El estratega argentino dejó a mitad de temporada el proceso con el Rebaño Sagrado para incorporarse al banquillo de Boca Juniors. Pero Gago no ha podido responder en el conjunto Xeneize y ha igualado un récord negativo.

Fernando Gago salió por la puerta de atrás de la Liga MX. El llamado de Boca Juniors pudo más que su compromiso con el Rebaño Sagrado. El argentino fue catalogado como el “salvador” del conjunto Xeneize que no pasaba por un buen momento. Pero los resultados no han sido mejores.

En el último partido del club, ante Lanús el pasado domingo 3 de noviembre, Boca Juniors cayó 1-0. La falta de gol motivó a Fernando Gago a sacar a su delantero Edinson Cavani, acción que dejó muy molesto al atacante uruguayo y dejó entrever las frustraciones dentro de este proceso.

Fernando Gago iguala récord negativo

Lo que no se esperaba Juan Román Riquelme era que su cambio de timonel no iba a surtir efecto dentro de Boca Juniors. Desde su llegada a al conjunto Xeneize, Fernando Gago no ha podido ganar su primer partido con el club.

Luego de cuatro partidos, Fernando Gago acumula dos derrotas y dos empates. Este es el peor comienzo para un entrenador del club desde el proceso de Carlos Aimar en 1989. Pero Aimar logró ganar su quinto partido y luego pudo conquistar la Supercopa Libertadores 1989 y la Recopa Sudamericana 1990. Es decir, en ese caso, la paciencia surgió efecto.

El problema es que en esta ocasión Boca Juniors está en la decimo octava posición del fútbol argentino. El conjunto Xeneize solo tiene 25 puntos en 20 partidos disputados.

El próximo partido de Boca Juniors y Fernando Gago será este miércoles 06 de noviembre ante Godoy Cruz. Este es un duelo directo en el que Boca tendrá la oportunidad de igualar a “La Tomba”, club que tiene 3 puntos más que Boca, pero también tiene la oportunidad de cortar esta mala racha y no instaurar un récord negativo en la historia del club.

