SEMA 2024: Toyota presumió las espectaculares 4Runner y Tacoma

El show SEMA 2024 vuelve a reunir al mundo del aftermarket de la industria del automóvil. En este vídeo vemos los vehículos modificados que presenta Toyota este año.

Conocimos la Toyota 4Runner TRD Surf, un concepto que combina la primera generación de la 4Runner, popular entre los surfistas, y la versión 2025 que está próxima a salir al mercado.

Visualmente parece una pickup, pero viene con detalles mejorados como su suspensión y neumáticos de 37 pulgadas, además de unos asientos a prueba de agua ideales para los amantes de las olas.

Otros vehículos que se robaron las miradas fueron la Toyota Tacoma TRD ProRunner Race Concept, una camioneta con dos puertas, una rejilla trasera que reemplaza el tailgate para aligerarla y prepararla para correr, también vimos la Toyota Tundra 4×4 con 5 pantallas de 55 pulgadas, equipada para entretener a los fanáticos de la NFL.

El Toyota RAV-X Concept, con un diseño llamativo y una suspensión mejorada, la hace perfecta para carreras en el desierto. Además, pudimos apreciar los distintos conceptos de la Toyota Land Cruiser y el Toyota GR Supra ‘Suprabird’, inspirado en Richard Petty, el legendario piloto de NASCAR.

SEMA 2024, un espectáculo para todos los gustos

El SEMA Fest 2024, que se celebra del 5 al 8 de noviembre de 2024 es un evento clave para los fanáticos de la cultura automotriz y del tuning, que celebra su segunda edición en el Centro de Convenciones de Las Vegas.

Este festival ha evolucionado significativamente desde su primera edición en 2023, combinando el icónico SEMA Show con un vibrante programa de entretenimiento musical que incluye a reconocidas bandas como Cage the Elephant, Sublime, Fitz And The Tantrums, y Petey.

Con esta fusión de automóviles y música en un solo evento, el SEMA Fest busca atraer a una amplia audiencia de entusiastas del motor, creando una experiencia integral que va más allá de la exhibición de vehículos.

El SEMA Show, una institución consolidada en la industria del tuning, continúa transformándose para adaptarse a las demandas de un mercado cambiante.

En 2023, el evento fue un rotundo éxito, con más de 160,000 asistentes y ocupando más de 2.5 millones de pies cuadrados de espacio de exhibición, lo que lo convirtió en la convención más destacada en Las Vegas, según la Autoridad de Convenciones y Visitantes de Las Vegas.

Aprovechando el impulso de esta edición récord, el SEMA Fest 2024 promete superar las expectativas, ampliando las actividades para atraer no solo a los profesionales de la industria, sino también a consumidores y aficionados que deseen sumergirse en el mundo del tuning y la cultura automotriz.

Una de las iniciativas que ha contribuido al crecimiento del evento es la “Friday Enthusiast Experience”, una experiencia destinada a los aficionados que se lanzó como parte del SEMA Show.

Este componente ha sido fundamental para convertir el SEMA Fest en un evento aún más atractivo, ofreciendo una mezcla de actividades que abarcan desde demostraciones en vivo hasta la oportunidad de conocer de cerca los últimos avances en el diseño de autos modificados.

Al integrar esta experiencia con el SEMA Fest, el evento busca crear un espacio de conexión directa entre la industria automotriz y los consumidores, permitiendo que los aficionados interactúen con las marcas, productos y servicios de una forma que pocas veces pueden experimentar en un contexto tan inmersivo.

La visión detrás del SEMA Fest, según Mike Spagnola, presidente y director ejecutivo de SEMA, es seguir evolucionando para satisfacer las necesidades de un público que busca experiencias innovadoras y personalizadas en el ámbito automotriz.

El SEMA Fest es una extensión de esa visión, representando la culminación de años de trabajo para conectar la industria con sus seguidores. Desde iniciativas previas como el “SEMA Cruise” en 2011 y el “SEMA Ignited” en 2014, hasta la reciente Friday Enthusiast Experience en 2021, SEMA ha adaptado su formato con el objetivo de acercarse cada vez más a su audiencia, ofreciendo una oferta variada de entretenimiento y actividades.

En 2023, la primera edición del SEMA Fest introdujo una nueva forma de celebrar la pasión por el tuning, con un evento que combinó deportes de motor, música y cultura automotriz.

La edición 2024 toma esta fórmula y la eleva, aprovechando el éxito del año anterior y ampliando la programación para ofrecer una experiencia más completa.

Además de la exhibición de los vehículos más innovadores del mundo del tuning, los asistentes al SEMA Fest 2024 podrán disfrutar de una serie de conciertos nocturnos que le dan al evento un aire de festival, atrayendo a una audiencia más amplia que abarca desde fanáticos de los automóviles hasta amantes de la música en vivo.

No hay dudad de que el SEMA Fest 2024 es un evento que celebra y redefine la cultura automotriz. Con una combinación de autos, música y actividades interactivas, se presenta como una evolución natural en el mundo del tuning, permitiendo que tanto la industria como los aficionados compartan su pasión en un entorno de celebración y conexión.

Para quienes asisten, es una oportunidad única de explorar lo mejor del tuning, interactuar con expertos y marcas líderes, y sumergirse en una experiencia enriquecida con actuaciones musicales de primer nivel.