Cuidado con estas bebidas de té populares

Los tés embotellados y las bebidas de té pueden no ser tan buenos para ti como el té regular

By Althea Chang-Cook

El té suele considerarse una bebida saludable, pero algunos de los más populares pueden contener tanto azúcar como los refrescos o prometen beneficios para la salud que pueden parecer demasiado buenos para ser verdad. Aquí te mostramos algunas opciones de las que deberías cuidarte y otras alternativas inteligentes que podrías considerar en su lugar.

Té helado embotellado. Una botella de 18.5 onzas del té dulce de la marca Pure Leaf tiene 42 gramos de azúcares añadidos, o 10.5 cucharaditas, y 160 calorías (aproximadamente lo mismo que una lata de Coca-Cola de 12 onzas). Los tés verdes embotellados no son mejores. Por ejemplo, el té verde Arizona con ginseng y miel tiene 34 gramos de azúcares añadidos, o 8.5 cucharaditas, y 130 calorías en 16.9 onzas. No es fácil encontrar un té helado embotellado con un bajo contenido de azúcares añadidos, por lo que probablemente sea mejor optar por uno que no tenga azúcar. Y no esperes que el té embotellado aporte muchos antioxidantes. Algunas investigaciones indican que contienen menos polifenoles que el té recién preparado.

Té de burbuja. También llamado té de boba, esta bebida contiene pequeñas bolitas de tapioca, que son dulces y masticables. Por lo general, también tiene una gran cantidad de azúcares añadidos. Por ejemplo, una botella de 17 onzas puede tener hasta 39 gramos. Consejo: si pides un té de burbuja en una tienda local, pídelo con la mitad del azúcar o sin nada.

Chai Latte. Es té negro infusionado con especias y servido con leche caliente o fría. Las variedades comerciales pueden tener grandes cantidades de endulzante: 6 onzas del concentrado de Chai Latte Clásico de Tazo contiene 24 gramos de azúcares añadidos. Un chai latte mediano con leche sin grasa en Dunkin’ (220 calorías) tiene 27 gramos. Si preparas tu propio té en casa hirviendo té negro con cardamomo, canela, clavos, jengibre, nuez moscada, anís estrellado y solo una pizca de pimienta negra– o usando una bolsita de mezcla de masala chai– tendrás la opción de añadirle azúcar a tu gusto, empezando con un poco a la vez.

Té desintoxicante. Con nombres como Lean Green, Liver Cleanse o simplemente Detox, algunos tés sueltos y en bolsitas transmiten el mensaje de que te ayudarán a perder peso o a eliminar las aparentes toxinas de tu cuerpo. Sin embargo no hay evidencia de que ningún té tenga tales beneficios, dice Megan Hilbert, RDN, dietista registrada de Top Nutrition Coaching en Madison, Wisconsin, que se especializa en salud intestinal. “Los tés desintoxicantes suelen contener varias sustancias que no han sido probadas o ingredientes que pueden causar efectos no deseados”, por lo que probablemente sea mejor evitarlos, dice. Por ejemplo, los que contienen senna pueden tener un efecto laxante. La yerba mate y el guaraná contienen un alto contenido de cafeína, lo que puede ocasionar nerviosismo e insomnio. Y la garcinia cambogia, otro ingrediente común, puede provocar dolores de cabeza, presión en el pecho, silbidos al respirar y náuseas. Peor aún, se han reportado casos de daño hepático que ha sido asociado con algunos tés detox.

Nota del editor: este artículo también fue publicado en la edición de noviembre/diciembre de 2024 de la revista Consumer Reports.

