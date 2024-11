Infecciones de gripe aviar en trabajadores lecheros de EE.UU. pasaron desapercibidas

Un reciente estudio de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) en Estados Unidos ha revelado un hallazgo en las granjas lecheras: el 7% de los trabajadores examinados en instalaciones donde las vacas estaban infectadas con la gripe aviar contrajeron el virus. La investigación, publicada en el Informe semanal de morbilidad y mortalidad de los CDC, mostró que el número de infecciones entre trabajadores que habían estado en contacto con animales infectados es más elevado de lo que reflejan los datos oficiales, lo que confirma advertencias previas de veterinarios sobre los riesgos desde el inicio del brote en marzo.

El estudio fue coordinado por epidemiólogos de los CDC en colaboración con departamentos de salud estatales en Colorado y Michigan, y expone una realidad para los trabajadores de la industria agrícola en contacto cercano con ganado infectado. Los hallazgos han llevado a los CDC a actualizar sus recomendaciones de pruebas y tratamiento para este grupo de trabajadores. Anteriormente, solo se recomendaba realizar pruebas a quienes mostraran síntomas después de la exposición; sin embargo, ahora todos los trabajadores en granjas con vacas infectadas deben someterse a exámenes, independientemente de si presentan síntomas o no.

Los CDC también han emitido recomendaciones adicionales para el uso del antiviral Tamiflu en estos trabajadores. Antes de esta actualización, Tamiflu solo se ofrecía a trabajadores con síntomas. Ahora, se aconseja su administración incluso a aquellos sin síntomas que hayan estado expuestos a animales infectados de alto riesgo sin protección adecuada, como mascarillas o gafas. Ejemplos de situaciones de alto riesgo incluyen salpicaduras de leche cruda en el rostro, lo cual se considera una vía de transmisión directa. El Dr. Nirav Shah, subdirector de los CDC, destacó la importancia de estas recomendaciones ampliadas para limitar el riesgo de infección grave y frenar la propagación del virus.

“Cada infección brinda una oportunidad al virus para mutar y convertirse en una amenaza mayor”, dijo Shah. “La mejor manera de controlar este riesgo es mediante pruebas rápidas, identificación de casos, tratamiento y aislamiento en humanos lo antes posible”. El enfoque, reiteró Shah, es reducir al máximo el espacio de propagación del virus para minimizar las posibilidades de que este evolucione.

En el estudio, los trabajadores respondieron a preguntas sobre su nivel de exposición, síntomas y el uso de equipo de protección personal (EPP). También se les realizaron análisis de sangre para detectar anticuerpos que indican una respuesta inmunitaria a la infección. De las 115 personas que se sometieron a pruebas, ocho dieron positivo en anticuerpos, sugiriendo infecciones previas durante su labor en las granjas. Curiosamente, solo cuatro de estos trabajadores recordaron haber presentado síntomas, como enrojecimiento ocular, fiebre, secreción nasal, dolor de garganta, estornudos y diarrea, lo que indica que algunos casos pudieron haber sido leves o asintomáticos.

Un patrón relevante que emergió fue que todos los trabajadores con evidencias de infección habían participado en la limpieza de la sala de ordeño y la mayoría también había ordeñado vacas, lo que sugiere un alto nivel de exposición sin protección adecuada. Solo uno de estos trabajadores sabía que las vacas con las que trabajaba estaban infectadas con H5N1. Además, todos los trabajadores que dieron positivo hablaban español, lo que ha impulsado a los CDC a intensificar la educación y formación para estos empleados, ofreciendo información en su idioma y ajustada a su contexto cultural.

En lo que va del año, en Estados Unidos se han registrado 46 casos humanos de infección por el virus de la gripe aviar H5N1, aunque los ocho trabajadores de este estudio no se incluirán en las estadísticas oficiales, ya que sus infecciones no fueron detectadas en fase activa. El Dr. Demetre Daskalakis, director del Centro Nacional de Inmunización y Enfermedades Respiratorias de los CDC, explicó que este estudio fue una revisión retrospectiva para extraer lecciones, aunque no clasificará a los casos en las cifras nacionales.

Los CDC destacaron la importancia de estos hallazgos, subrayando la necesidad de mayor educación en los protocolos de protección para trabajadores en granjas afectadas. Además, señalaron la relevancia de una mayor cooperación con autoridades estatales y de salud local para monitorear la situación de H5N1, enfatizando que el riesgo general para el público sigue siendo bajo. Sin embargo, según Lori Tremmel Freeman, directora ejecutiva de la Asociación Nacional de Funcionarios de Salud de Condados y Ciudades, el foco debe estar en contener la infección en las vacas como método principal para evitar el contagio humano.

“Esta enfermedad plantea nuevas preguntas a medida que avanzamos en su comprensión, pero creemos que se están aplicando tácticas efectivas”, afirmó Freeman. Los CDC continúan trabajando junto con los estados para mitigar el riesgo, reforzando las medidas de prevención y contención en estas granjas lecheras.

