Rodri le ganó el Balón de Oro 2024 a Vinícius Júnior por apenas 41 votos

La polémica votación para el Balón de Oro 2024 quedó revelada este viernes luego de que la revista France Football diera a conocer los detalles de la elección que determinó ganador al español Rodri por encima del brasileño Vinícius Júnior por una diferencia de apenas 41 votos.

De acuerdo con los datos proporcionados por la revista especializada el jugador del Manchester City se impuso con un total de 1,170 puntos por los 1,129 que sacó la estrella del Real Madrid, quien no estuvo presente en la ceremonia realizada el pasado 28 de octubre en París tras filtrarse que no era el ganador.

A nivel porcentual la diferencia fue de 17,6% para el mediocampista español por 17% del brasileño quien desde hace meses se perfilaba como ganador del Balón de Oro 2024 después de protagonizar una pasada temporada clave en las conquistas del Real Madrid en LaLiga y la Champions League.

Según las votaciones reveladas por France Football, que organiza el premio ahora en conjunto con la UEFA, el resultado del Balón de Oro 2024 fue el más reñido desde la edición del 2019 en la que el astro argentino Lionel Messi se alzó como ganador por encima del defensor neerlandés Virgil van Dijk.

La votación se le pudo haber escapado a la estrella del Real Madrid por los votos que recibieron sus otros compañeros que terminaron por detrás de él como el inglés Jude Bellingham y Dani Carvajal. De los 99 miembros del jurado quince de ellos no pusieron ni a Rodri ni a Vinícius Júnior en el primer lugar.

Hay que recordar que en las votaciones del Balón de Oro participan jugadores, entrenadores y miembros de los medios de comunicación. Entre los atributos que se toman en cuenta está el desempeño individual, los logros de sus equipos así como también el Fair Play del jugador.

La gran actuación de Rodri durante la Eurocopa Alemania 2024 que conquistó España y en la que fue escogido como el MVP del torneo, le valió para ganar el Balón de Oro 2024. Crédito: Martin Meissner | AP

Rivaldo le da un consejo a Vinícius Júnior

El ganador del Balón de Oro 1999, Rivaldo, le dio un consejo a su compatriota Vinícius Júnior luego de que terminara segundo en las votaciones para el galardón de este año y considerar que debía enfocarse en su juego para que el premio eventualmente le termine llegando.

“Vinícius tiene que quitarse de la cabeza esta historia del Balón de Oro, empezar a jugar de nuevo y empezar a jugar bien para el Real Madrid, que tiene que ganar partidos después de las dos derrotas consecutivas”, comentó el ex mediocampista brasileño.

“No puedo menospreciar a Rodri. Es un jugador que me gusta, para mí era mi segundo candidato. Y aunque creo que merecía más el Balón de Oro Vinícius, no le puedo quitar nada mérito al premio”, agregó el ex jugador del FC Barcelona entre otros clubes.

