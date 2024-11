El Mountain Fire arrasa con la vivienda de familia hispana

En cuestión de minutos, la familia Pérez perdió la casa rodante de alquiler que había sido su hogar por 28 años en el condado de Ventura. El Mountain Fire convirtió su techo y pertenencias en cenizas. Solo quedaron fierros retorcidos y carbón.

“Tengo el corazón destrozado. Lo perdimos todo. Me siento muy mal no solo por nosotros sino por todos nuestros vecinos que se quedaron sin sus propiedades”, dijo Brenda Pérez, la hija de en medio de la Familia Pérez, compuesta por los padres y tres hijos de 28, 23 y 19 años.

Para apoyarlos con donativos, visita el sitio:

https://www.gofundme.com/f/help-the-the-perez-family-rebuild-after-the-mountain-fire

El 6 de noviembre, era un día como cualquier otro en la comunidad no incorporada de Somis en el condado de Ventura. La vivienda de alquiler de Los Pérez se encontraba en un vivero rodeada de árboles. En un sector donde había ocho casas rodantes de alquiler y dos viviendas fijas.

“Me levanté y me fui a trabajar como todos los días”.

Brenda dice que como a las 9:30 de la mañana, su padre mandó un video al chat que comparte la familia, alertando que había un incendio en Balcom Canyon y se podía ver el humo cerca de su casa, por lo que los bomberos habían ordenado la evacuación.

“Mi papá trabaja en un rancho como a tres cuadras de la casa. Dejó el trabajo para ir a ver a mi mamá que estaba en la casa con mi hermano menor, y decirles que tenían que salirse”.

La casa de la Familia Pérez antes de ser arrasada por el Mountain Fire. (Fotos Brenda Pérez) Crédito: Cortesía

Mientras se preparaban para evacuar, la madre salió de la casa habitación para tomar una bebida en un pequeño refrigerador que tienen fuera. Fue entonces que se dio cuenta que los árboles del frente se estaban quemando.

“Mi hermano menor se estaba bañando. Se vistió como pudo. Agarró al perro, algo de comida, y salieron huyendo cada quien en su vehículo”.

Brenda calcula que su familia abandonó su casa como a las 10 de la mañana. Fue la última vez que la vieron de pie.

“Yo pensé en ese momento que todo iba a estar bien, porque durante los años que hemos vivido en esa área siempre ha habido incendios y nos evacúan, pero regresamos a la casa. No pasa nada”.

Esta vez la situación era mucho más seria que de costumbre.

“Mi papá me llamó como a las 11 de la mañana para decirme que todo se había quemado. Los bomberos dijeron que debido al viento no habían podido controlar el incendio, y en cuestión de minutos, perdimos nuestra casa”.

A raíz de la pérdida de su hogar, dice que la familia se ha dividido.

“Mis padres están viviendo con unos amigos en Camarillo, y mi hermano y yo nos estamos quedando en la casa de mi novio”.

Dice que quedarse sin su hogar, ha sido devastador.

“Esta mañana fui a ver qué podíamos rescatar o encontrar, pero todo eran cenizas. Me he quedado sin palabras al ver que todo por lo que mis padres trabajaron tan duro se ha ido. Todos trabajábamos en la casa, hasta mi hermanito de 19 años. Mi hermano mayor de 38 años, era el único que no vivía con nosotros porque él esta en el ejército”.

Sin dudarlo, comenta que su madre, es la más afectada en la familia ante el quebranto sufrido.

“Algunas veces, ella no sabe si llorar o reír. Mi papá trata de ser fuerte por mi mamá”.

La casa de la Familia Pérez quedó hecha cenizas tras el Mountain Fire. (Fotos Brenda Pérez) Crédito: Cortesía

En realidad, comenta, que nunca pensaron que perderían su casa en un incendio, aún cuando al menos doce veces los habían evacuado en un periodo de 20 años ante la amenaza de las llamas

“Aparentemente ya no hay señales de fuego alrededor del sitio donde estaba nuestro hogar, parece que está contenido en esa zona, pero hay mucho humo y huele muy mal. Todos traen mascarilla puesta”.

Lo más triste para Brenda es ver la desolación alrededor.

“No solo es nuestra casa la que se perdió sino la de todos alrededor. Mucha gente fue afectada por el incendio”.

El Mountain Fire se llevó sus cuatro paredes, su techo, preciados recuerdos familiares, pertenencias personales y artículos esenciales. Lo que era un hogar lleno de amor, hoy es una pila de cenizas.

El Mountain Fire acaba con la vivienda de la Familia Pérez. (Fotos Brenda Pérez) Crédito: Cortesía

La familia Pérez se quedó sin su morada, muebles, ropa, artículos para el hogar. Solo alcanzaron a llevarse sus vehículos y a salvar sus vidas.

El Mountain Fire en el condado de Ventura estalló el miércoles 6 de noviembre, poco antes de la 9 de la mañana, avivado por los Vientos de Santa Ana, y hasta el sábado 9 de noviembre había sido contenido en un 17%. En tanto había arrasado con 20,640 acres, destruido 132 estructuras, mayormente casas, y se han evacuado de sus hogares a cerca de 2,000 familias.

Después de saltar la autopista 118 cerca de Camarillo Heights el miércoles, continuó ardiendo hacia el sur en dirección a Camarillo, al norte rumbo a Santa Paula y hacia el oeste camino a Ventura.

El Departamento de Incendios de California (CalFire) reportó que las condiciones meteorológicas de anoche se mantuvieron favorables para el control del siniestro, con temperaturas que oscilaron entre los 40 y los 50 grados.

“La disminución de los vientos sigue ayudando a las cuadrillas en su agresivo ataque al fuego. El terreno en algunas zonas sigue siendo un desafío. Siguen existiendo amenazas a infraestructura crítica, las carreteras y las comunidades, mientras que el fuego activo continúa ardiendo en ciertas áreas”.

El gobernador Gavin Newsom declaró el estado de emergencia a causa del Mountain Fire mientras que las autoridades de salud del condado de Ventura declararon una emergencia sanitaria local el viernes por la noche en un esfuerzo por limitar las exposiciones tóxicas y las amenazas a la salud pública a raíz del incendio.