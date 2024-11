Reembolso de impuestos: IRS pagará $6,600 con este requisito

Miles de ciudadanos en Estados Unidos aún tienen la oportunidad de recibir reembolsos de impuestos que no solicitaron anteriormente, gracias a la extensión del plazo otorgado por el Servicio de Impuestos Internos (IRS). El monto promedio que los contribuyentes pueden esperar es de $932 dólares, aunque el pago máximo puede llegar hasta los $6,660 dólares, dependiendo de la situación de cada persona.

Extensión del plazo para solicitar el reembolso de impuestos

El IRS ha decidido ampliar el plazo para que los contribuyentes puedan reclamar los reembolsos correspondientes al año fiscal 2020 debido a los efectos de la pandemia de COVID-19. Aquellos que no solicitaron su reembolso dentro del plazo original, aún tienen tiempo para hacerlo. La nueva fecha límite es el 14 de enero de 2025, lo que ofrece una oportunidad adicional para aquellos que aún no han presentado su declaración de impuestos para el año 2020.

Es importante tener en cuenta que, para reclamar este reembolso, los contribuyentes deben presentar su declaración de impuestos antes de esta fecha límite. El IRS establece un periodo de cuatro años desde la fecha de vencimiento de la declaración para poder solicitar el reembolso correspondiente. Si no presentas la declaración antes de ese plazo, perderás la oportunidad de recibir el dinero.

Reembolsos de hasta $6,660 dólares para familias con hijos

Además del reembolso estándar, aquellos que no solicitaron el Crédito Tributario por Ingreso del Trabajo (EITC) en 2020 pueden aprovechar esta oportunidad para obtener un monto adicional. El EITC es un crédito fiscal diseñado para beneficiar a las familias con ingresos bajos y moderados, y puede llegar hasta los $6,660 dólares, dependiendo de los ingresos y el número de hijos dependientes del contribuyente.

Para ser elegible para este crédito, los ingresos del contribuyente deben haber estado dentro de ciertos límites durante el año fiscal 2020. Los umbrales de ingresos para calificar al EITC son los siguientes:

$15,820 dólares (o $21,710 dólares en caso de declaración conjunta) para contribuyentes sin hijos calificados .

(o $21,710 dólares en caso de declaración conjunta) . $41,756 dólares (o $47,646 dólares en caso de declaración conjunta) para familias con un hijo calificado .

(o $47,646 dólares en caso de declaración conjunta) . $47,440 dólares (o $53,330 dólares en caso de declaración conjunta) para familias con dos hijos calificados .

(o $53,330 dólares en caso de declaración conjunta) . $50,594 dólares (o $56,844 dólares en caso de declaración conjunta) para familias con tres o más hijos calificados.

Si cumples con los requisitos de ingresos, el monto del EITC que puedes recibir varía según el número de hijos calificados que tengas. El crédito puede ser de:

$538 dólares para contribuyentes sin hijos.

para contribuyentes sin hijos. $3,584 dólares para familias con un hijo.

para familias con un hijo. $5,920 dólares para familias con dos hijos.

para familias con dos hijos. $6,660 dólares para familias con tres o más hijos.

¿Cómo reclamar el reembolso de hasta $6,660 dólares del IRS?

Para reclamar este reembolso y el Crédito Tributario por Ingreso del Trabajo (EITC), los contribuyentes deben presentar su declaración de impuestos a tiempo. Es fundamental asegurarse de incluir a todos los hijos calificados en la declaración, ya que esto afectará la cantidad del crédito que se puede recibir.

Si no estás seguro de cómo presentar tu declaración o si tienes dudas sobre si eres elegible para el EITC, es recomendable consultar con un profesional de impuestos que te pueda ayudar a asegurarte de que todo esté en orden y evitar problemas con el IRS.

Recuerda que este beneficio está disponible solo para aquellos que no han solicitado el reembolso en el pasado y que cumplen con los requisitos de ingresos. Por lo tanto, si aún no has presentado tu declaración de impuestos para el año 2020, esta es una excelente oportunidad para obtener un reembolso significativo.

