Un hombre de Indiana mató al hijo de 2 años de su novia y quiso engañar a la policía

Un hombre de 32 años de Indiana fue arrestado por presuntamente matar al hijo de 2 años de su novia. Ricky Larkin fue detenido y acusado de un cargo de asesinato por el brutal crimen del menor Je’Loni Smith, anunciaron las autoridades.

Según un comunicado de prensa del Departamento de Policía de Gary, Indiana, los oficiales respondieron a una llamada de asistencia en una residencia ubicada en el número 300 de Arthur Street, aproximadamente a 160 millas al noroeste de Indianápolis.

La llamada provino del Departamento de Bomberos de Gary en referencia a un niño de 2 años dentro de la casa que no respiraba.

Al llegar al lugar, los socorristas localizaron al niño, diciendo que no respondía y “parecía estar sin vida”. Un hombre adulto en la casa dijo que era el padre de la víctima y reveló a las autoridades que el menor estaba “en la bañera cuando descubrió que no respiraba”. El supuesto padre, identificado posteriormente como Larkin, que en realidad no es el padre del niño, dijo que realizó RCP pero no pudo resucitar al niño.

El personal médico de emergencia trasladó al niño al Methodist Northlake Hospital para recibir tratamiento, donde más tarde fue declarado muerto.

Una autopsia reveló la verdad

“Los oficiales del Departamento de Policía de Gary en la escena y el Departamento de Bomberos de Gary observaron algo de hinchazón en el niño, y en ese momento notificaron a los supervisores para que se comunicaran con el Grupo de Trabajo de Homicidios del Fiscal del Condado de Lake, así como con el Forense del Condado de Lake”, afirma el comunicado.

Un día después de la muerte de Je’Loni, una autopsia realizada por la Oficina del Forense del Condado de Lake determinó que su forma de muerte fue un homicidio y la causa del fallecimiento fue un traumatismo contundente. El forense no encontró signos de ahogamiento.

Una declaración jurada de causa probable obtenida por WFLD, afiliada de Chicago Fox, proporcionó detalles adicionales sobre las circunstancias de la muerte prematura del niño.

Según el informe, las autoridades sospecharon inmediatamente de la historia de Larkin sobre el niño que estaba en la bañera porque no estaba mojado. Una búsqueda en la casa, que estaba hecha un desastre, reveló un bate de metal que, según la policía, había sido “colocado de forma visible” cerca de la cama.

La policía se enteró más tarde de que Larkin estaba vigilando al niño porque la madre de la víctima había sido hospitalizada el día anterior por una sobredosis de drogas.

El día de la muerte de Je’Loni, Larkin supuestamente llamó y le dijo a la madre del niño que fuera a buscar a los niños porque “tenía cosas que hacer”. Afirmó que estaba bañando a la víctima porque una de las amigas de la madre iba a venir a recoger al niño, que fue cuando tuvo lugar el incidente.

Cuando se le preguntó si alguna vez disciplinó a los niños con violencia, Larkin supuestamente afirmó que “no golpea a los niños”, explicando que los moretones en el cuerpo de Je’Loni probablemente fueron el resultado de resbalarse en la bañera.

Sin embargo, la policía dijo que cambió su historia después de que lo interrogaran insistentemente sobre las lesiones de Je’Loni y estuvo de acuerdo en que las lesiones del pequeño solo podían ser el resultado de abuso físico.

Actualmente, Larkin se encuentra detenido en la cárcel del condado de Lake sin derecho a fianza.

