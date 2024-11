Hansi Flick tras la derrota del FC Barcelona: “No fue nuestro día”

La caída del FC Barcelona este domingo ante la Real Sociedad (1-0) fue un balde de agua fría en el cuadro catalán que venía embalado después de siete goleadas consecutivas y el entrenador Hansi Flick evitó buscar excusas asumiendo las responsabilidades por el resultado conseguido.

En la rueda de prensa posterior al duelo que se definió con tanto de Sheraldo Becker el estratega alemán descartó que la ausencia de Lamine Yamal, quien recibió descanso por decisión técnica, haya afectado el rendimiento del equipo que no perdía un partido desde el 28 de septiembre ante Osasuna (4-1).

“Sería una respuesta fácil, decir que perdimos porque no estaba Lamine Yamal. Claro que echas de menos a jugadores de esta calidad, pero empezamos bien”, dijo Flick quien tampoco quiso achacar la culpa de la derrota al gol anulado al polaco Robert Lewandowski por una polémica posición adelantada.

El entrenador alemán del FC Barcelona, Hansi Flick, durante un momento del encuentro ante la Real Sociedad de este domingo por la jornada 13 de LaLiga. Crédito: Juan Herrero | EFE

“No estaba tan enfadado. No era fuera de juego, no es culpa del árbitro. Hubiese sido un partido distinto, pero no fue nuestro día. En ataque no tuvimos buenas ocasiones y cometimos errores. Hay que aceptarlo”, aseguró el alemán quien si bien cree que fue un error arbitral tampoco le dio mayor peso.

De hecho para Hansi Flick los principales responsables de este resultado adverso ante la Real Sociedad es el mismo equipo catalán que a pesar de la derrota se mantiene al frente de la clasificación en LaLiga española con seis puntos de ventaja sobre el Real Madrid que todavía tiene un partido pendiente.

“La responsabilidad por esta derrota es nuestra. Pudimos jugar mejor, después de los 15 primeros minutos, la posesión no fue tan buena”, analizó el estratega sobre lo que fue la segunda derrota de los catalanes en esta temporada del fútbol español.

El entrenador del FC Barcelona evitó hacer mucho énfasis en los errores arbitrales y se fijó más en el funcionamiento de sus dirigidos. Crédito: Javi Colmenero | EFE

A pesar de este resultado, el entrenador alemán no resta mérito a lo que viene haciendo el equipo que a su consideración mostró su fortaleza como grupo al asumir el trago amargo de la derrota de la mejor forma y habiendo dado el todo por buscar un mejor resultado.

“Es una derrota pero los partidos anteriores fueron fantásticos y estaba contento y hoy hemos terminado y se lo he dicho al equipo, hemos terminado juntos. Nadie ha tenido un mal gesto y hemos intentado meter el gol hasta el último segundo”, puntualizó.

Para cerrar, Hansi Flick retomó el tema de Lamine Yamal a la espera de que no sea forzado en esta doble fecha con la Selección de España tomando en cuenta el descanso que le dieron en el equipo catalán para evitar cargarlo de tantos partidos.

“Los doctores hablarán con los de la Federación. No pudo jugar y hay que aceptarlo, creo que la Federación tomará la decisión correcta. Yo he estado también en esta situación y como entrenador es bueno estar rodeado de expertos que son los que tienen que decidir”, consideró.

