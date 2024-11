Horóscopo de Mhoni Vidente del 11 al 16 de noviembre de 2024

La famosa astróloga Mhoni Vidente le dice a tu signo zodiacal qué carta del tarot influye en sus predicciones de la semana y cómo puede tener más suerte del 11 al 16 de noviembre de 2024.

Aries

En la carta del tarot te salió El Mago que nos dice que va a ser una semana de estar con la mentalidad muy positiva que dejes a un lado esos malos momentos del pasado y que le inyectes energías a todo lo que vayas a realizar.

Estos días vendrá a ti una nueva propuesta de crecimiento laboral no la desaproveches que es el tiempo de tener más ingresos, cuidado con las envidias de las personas que te rodean es mejor no platicar tu vida ni tus planes. Punto débil la espalada baja y los riñones trata de ir con tu médico.

Tu mejor día es el martes, tus números mágicos son 04 y 26, tu color de la abundancia es el plata y rojo, tus signos compatibles Leo, Libra y Capricornio. El as de oros estará en tu mano suerte en todo lo que realices, recuerda que tu signo es el líder y más fuerte del zodiaco por eso no puedes dejar que entre a tu mente y tu vida situaciones negativas.

Te llega la invitación a una fiesta estos días tu ve te vas a divertir, recibes una compensación económica por el aguinaldo, ya no dudes tanto del amor o de esa persona que te busca recuerda que son momentos de compartir con la persona ideal.

Recibes un regalo que no esperabas, terminas de arreglar tu casa. A los Aries que están casados serán unos días de mucha convivencia y amor alrededor de ti, recuerda que este dio 11 pedir un deseo a las 11.11 que será concedido de inmediato.

Tauro

En el horóscopo del tarot te salió la carta del Ermitaño que nos dice que es el tiempo de resolver todos los problemas que tiene a tu alrededor; yo sé que tomar decisiones cuesta mucho valor pero es tu momento de ser feliz y ser más egoísta con tus sentimientos así que para adelante que viene tiempos mejores.

Esta carta te indica que arregles asuntos legales que la buena suerte estará a tu favor, en el trabajo nuevos compañeros de trabajo, tu número mágico es 19 y 27, tu color es el azul y amarillo, tus signos compatibles Leo, Virgo y Capricornio, tu mejor dio es el miércoles, sorpresa económica en estos días.

Recuerda que eres el más fuerte del zodiaco y eso te hace merecedor del triunfo en cualquier área que te relaciones como vendedor, comunicólogo o ingeniero de diseño.

Esta carta te indica que debes de tener cuidado con las decisiones que vayas a tomar en cuestiones personales porque eso va afectar toda tu vida por eso te recomienda que pienses dos veces antes de actuar.

Este día 11 de noviembre te recomiendo prendas una vela roja y le pidas a tu ángel de la guarda que te conceda lo que tanto deseas y verás cómo vendrá a tu vida y pedir un deseo 11.11.

Géminis

En la carta del tarot te salió el Diablo, que sin duda nos dice que tengas cuidado con personas que se visten de oveja pero son el mismo Diablo así que a protegerse de todas esas energías negativas que te rodean.

Te llega un dinero extra por la venta de una propiedad que te va ayudar a tener más ingresos, recibes la invitación a irte a trabajar al extranjero piensa lo que los cambios son positivos.

Tu número de la suerte es el 16, 21, tu mejor día es el jueves, tu color es naranja y amarillo, tus signos compatibles Acuario, Libra y Virgo, se te recomienda volver estudiar un diplomado o maestría que es el tiempo de más conocimientos.

Recuerda que tu signo tiene la tendencia de lastimar a los demás sin darse cuenta por que son muy claridosos es mejor no opinar ni meterse en situaciones que no son tuyas, también te dice que no te sabotees tu mismo al éxito y la felicidad que lo tiene a la mano pero a veces tú mismo carácter te hace no tenerlo.

Esta carta te da la virtud de estar bendecido en todo lo que realices y por eso te recomiendo que este día 11 de noviembre prendas una vela de color blanca y le pidas a tu ángel de la guardia todo lo que necesitas y verás cómo la suerte va venir a ti.

Va a ser unos días de muchos trabajo así que trata de no enojarte y tener esa paciencia para poder terminar todo lo que tiene pendiente.

Cáncer

En la carta del tarot te salió el Sol que significa que siempre vas a brillar, pero a veces tus pensamientos negativos no te dejan por eso necesitas aplicarte y tener una vida más llena de logros y acciones positivas y verás cómo el Sol te va a sonreír y la buena suerte va estar de tu lado.

Tu mejor día es el lunes, tus números mágicos son 03 y 05, tus colores es el rojo y verde, tus signos compatibles Escorpio, Capricornio y Piscis, recuerda que tu eres el pilar de tu familia así siempre vas a estar para ellos cuando lo necesiten, recuerda que es el momento ideal de crecer en lo profesional y esta carta te está diciendo que se te va dar que no lo dudes y que te debes cambiarte de trabajo y el poner un negocio que sin duda tendrás éxito.

Te recomiendo que este día 11 de noviembre prendas una vela blanca y te des baños de agua bendita verás cómo al abundancia vendrá a tu vida,.

Te buscan para invitarte a salir de viaje en año nuevo haz lo que ya necesitas un tiempo para ti y tu familia, en cuestiones amorosas no seas tan dramático y trata de ser menos controlador con tu pareja y verás que se van a llevar de lo mejor.

Ten cuidado con las perdidas en la calle y trata de ser más cauteloso, arreglas tu coche de una llanta y frenos, decides cambiar el plan de celular y comprarte uno mas reciente. Días de estar dispuesto a soltar lo que no es para ti.

Leo

En la carta del tarot te salió el Emperador que te dice que es el momento de ser grande y no dejar intimidar por nadie recuerda que tu signo es fuego y eso te hace estar siempre en crecimiento profesional, así que esta carta te recomienda buscar nuevo rumbos de trabajo y el seguir estudiando una carrera universitaria que eres muy bueno para el comercio y las relaciones políticas.

Tu mejor día es el viernes, tus números mágicos son 18 y 30, tu color de la abundancia es el azul y naranja, tus signos compatible son Capricornio, Sagitario y Aries, días de crecimiento en negocios propios y proyectos no lo dudes hazlo.

Recuerda que tu signo es el rey de la selva y junto con esta carta del Emperador se da la mancuerna prefecta para realizar todo y empezar una vida de triunfos, la carta del tarot te dice el ser generoso en todo y más en lo económico para que las energías positivas se regresen a tu vida.

En esta semana te recomiendo el día 11 de noviembre prender una vela de color roja y pedirle a tu ángel de la guardia lo que tanto necesitas y verás que pronto se te verá cumplido.

Cuídate de problemas de espalda y cadera trata de ir con tu médico, a los Leo que están en pareja traten de estar un poco más en comunicación y no faltarse al respecto cuando tengan una discusión.

Semana de juntas de trabajo para reajuste y cambio de personal, no prestes dinero para que no te roben la buena suerte.

Virgo

En la carta del tarot te salió El Loco que nos dice que es el momento de estar recibiendo nuevas noticias de trabajo, recuerda que estas creciendo en lo profesional así que no te estanques y di le que si a los cambios positivas que se avecinan en tu vida.

Esta carta del Loco es dinero fácil o por lotería que tus números son 06 y 07 y el mejor día es el miércoles así que no dudes que el dinero va fluir más en tu contorno.

Tu color mágico es el rojo y amarillo, tus signos compatibles Capricornio, Aries y Tauro, cuidado con los conflictos familiares es mejor no meterse en situaciones que no son tuyas.

Nuevos caminos del amor te llegarán en estos días así que tu déjate querer, recuerda que la carta del Loco te indica que los cambios que estas viviendo son inevitables y que debes aprender a solucionar en el momento y no sacarle la vuelta.

Carta del tarot te indica que ya debes de realizar esa compra de un hogar para tener un patrimonio y no debes caer en la tentación de vivir lo que no, es decir, querer ser más que lo demás y comprar lo que tengas de estabilidad económica esta semana va ser de firmar papelería de préstamos.

Ya no mires atrás tu trata de avanzar en cuestiones del amor si tu ex pareja no te valoró es mejor cerrar ese ciclo en tu vida y seguir conociendo personas más compatibles con tu vida.

Te llega la sorpresa de un dinero este día 11 de noviembre recuerda que ese día para tu signo se abren las puertas de la abundancia así que pide que se te dará.

Libra

En la carta del tarot te salió la Fuerza que significa que eres grande en lo que haces pero a veces tu mismo te minimizas y no debe de ser así recuerda que tu signo es la balanza el justiciero y el que siempre tendrá el mejor consejo para los demás y que tu mentalidad es muy rápida pero eso te digo que no caigas en depresiones y no te hagas ideas negativas todo sea positivo de ahora en adelante.

Tu mejor día es el lunes, tus números mágicos son 02 y 15, tu color es el amarillo y naranja, tus signos compatibles Virgo, Géminis y Acuario. Días de tener una visión más elevada de tu vida, recuerda que tu signo es el pilar de la familia y por eso necesita siempre esa valentía para tomar decisiones aunque sean duras que eso te va a llevar a la tranquilidad.

Estás en el mejor momento de tu vida que debes de valorarte más tú mismo y si sientes una situación incómoda solo repite soy grande y yo soy la fuerza espiritual que esto te va ayudar crecer más.

Semana de cambiarte de casa e irte a vivir con tu pareja, sigues con la dieta que ya estás viendo de lo mejor, trata de cuidar tu dinero y no gastarlo en cosas que no vas utilizar.

Este día 11 de noviembre té recomiendo que prendas una vela de color rojo y le pidas a tu ángel de la guarda lo que tanto necesita y verás cómo se te cumple muy rápido.

Escorpio

En la carta del tarot te salió la Torre que nos dice que no es el momento de tener un patrimonio en nuestra vida como una casa, coche o terreno que eso te hará sentir más seguro y que entenderás que tu misión en la vida es tener donde vivir en paz y seguro así que no lo dudes que es mejor tener algo propio y no pagar renta.

Semana de muchas actividades fiestas por tu cumpleaños, juntas de trabajo y reuniones para cambios de proyectos, si te quieres haces una cirugía estética, háztela que eso te va a ayudar estar mejor contigo mismo.

Tu mejor día es el jueves, tus números mágicos son 01 y 17, tu color es el azul y naranja, tus signos compatibles Libra, Acuario y Piscis, te llega un regalo que te va a dar mucha alegría.

Esta carta del tarot te indica que eres el renacer de ti mismo y que estas en el momento de elevar tu espíritu al cien por ciento y más porque es tu etapa de cumpleaños que no tengas miedo a esa transformación que se avecina en tu vida personal que te va ser más fuerte.

Carta te va a indicar que viene una abundancia en todo lo que realices y sobre todo en cuestión de inversiones, te llega una invitación a una cena, tu ve que te va a venir un regalo grande por parte de tu cumpleaños.

Cuídate de problemas de alcohol trata de controlar tú los vicios y estar más con medida en tu consumo. Este día 11 de noviembre te recomiendo que prendas una vela de color blanca y le pidas a tu ángel de la guarda lo que tanto deseas y ver cómo se te va a cumplir.

Sagitario

En la carta del tarot te salió la carta del As de copas que nos dice que es el tiempo de ver más por ti en todos los sentidos que lo más importante de la vida es ser felices y casi siempre tu signo se la pasa haciendo felices a los demás y eso está bien, pero es tu momento de poner el yo primero y tomar daciones aunque sean difíciles, pero eso te va dar una vida mejor.

Esta semana llega la recompensa de un dinero del pasado que no esperabas, recibes un trámite para la visa americana, tu mejor día es el miércoles, tus números mágicos son 33 y 88, tu color es el verde y amarillo, tus signos compatibles Leo, Sagitario y Aries. Días de nuevo despertar, recuerda que esta carta del tarot junto con tu signo es una dupla perfecta de abundancia y así que no lo dudes y saca los miedos de tu vida y lánzate al éxito.

También esta carta te recomienda que la emociones deben estar más balanceadas y no dejarte llevar por celos y enojos equivocados, recuerda que tú eres el conquistador del zodiaco y por eso siempre vas a tener una pareja a tu lado, pero ya trata de no andar con dos a la vez y procura ya tener una relación firme.

Realizas unos cambios en tu casa, mandas arreglar tu coche y lo cambias por otro más reciente. Para este día 11 de noviembre te recomiendo que prendas una vela de color blanca y le pidas tu ángel la guarda eso que tanto deseas que verás cómo va a ser cumplido.

Capricornio

En la carta del tarot te salió el Mundo que te dice que no te rindas ante las adversidades que no siempre nos van a salir el éxito en la primera oportunidad que te des tiempo y aprendas de los tropiezos que tu signo está hecho para no rendirse y siempre ser el mejor.

Esta carta te indica que seas más ordenado con tus obligaciones de pagos y trabajo que no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy, tu mejor día es el martes, tus números mágicos son 24 y 41, tu color es el naranja y rojo, tus signos compatibles Tauro, Virgo y Aries, imagina una vida mejor que tus pensamientos positivos serán realizados.

Esta carta del tarot te dice que el dinero te va a llegar en estos días y que debes de aprender a cuidarlo y no gastar por gastar, recuerda que tu signo le falta siempre mucha administración en sus recursos económicos.

Esta carta también te dice que necesita un tiempo para ti y salirte a caminar en las mañanas para que los rayos del sol te ayuden a estar más saludable y que vas estar con más entusiasmo de hacer tus cosas necesarias para tu vida.

Semana de estar con mucho trabajo y exámenes de tu escuela trata de ordenar tu tiempo y poder así hacer todo lo que te pidan. Te recomiendo para este día 11 de noviembre que prendas una vela de color blanca y le pidas a tu ángel de la guarda lo que tanto necesita para estar mejor. Preparas un viaje para finales de mes de noviembre, hazlo que eso te ayudará a renovar energías.

Acuario

En el horóscopo del tarot te salió la carta del As de Oros, que te indica que tu vida está entrando en una etapa de confianza que ya no debes de dudar de tus cualidades de triunfar y que pongas en práctica todo lo que sabes para ser un exitoso. que el dinero va a fluir más tu vida.

Esta carta del Tarot te dice que ya debes de tener una guía en tu vida para estar de lo mejor que no debes enredarte tú mismo con tu auto desconfianza y sabotearte tu felicidad, recuerda que todos signos volátiles tiene ese problema recuerda que tus pensamientos son el reflejo de tus acciones así a dejar a un lado todo lo negativo.

Semana de emociones encontradas no sabrás que hacer con un amor del pasado, recuerda que las mejores decisiones se toman en calma así déjate fluir que todo te va salir de lo mejor.

Te buscan para invitarte a salir de viaje con unos familiares, trata de ya no estar molesto en tu trabajo si no te valoran allí trata de buscar algo mejor para tu desempeño profesional. Eres el más coqueto del zodiaco y eso te hace siempre estar en compañía amorosa.

Para este día 11 de noviembre te recomiendo que pendas una vela de color blancal y le pidas a tu ángel de la guarda lo que tanto necesita y verás que se verá cumplido muy rápido.

Tu mejor día es el viernes, tus números mágicos 08 y 10, tu color es el blanco y azul, tus signos compatibles Cáncer, Géminis y Libra, días de cambiar de look y reinventarse.

Piscis

En el horóscopo del tarot te salió la carta de la Rueda de la Fortuna, que te dice que son tiempos de estar arriba que lo que viene para tu signo en estos días es de abundancia y estabilidad, déjalo entrar la riqueza a tu mente.

Tu mejor día es el martes, tus números mágicos son 20 y 25, tus signos compatibles Piscis, Aries y Cáncer, propuesta de casamientos en estos días.

Esta carta de la Rueda de la Fortuna te indica que estás de buena suerte y que vas a empezar una etapa de realización en lo profesional.

Este arcano te dice que no debes agobiarte ante las situaciones caóticas de la vida que debes a tener más paciencia para saber resolverlas, que tendrás todos los elementos posibles para solucionar todos los problemas que se te presente, que estas en tiempo de cambiar de ideas y crecer más en tu patrimonio económico que tu único limítate vas a ser tu mismo que podrás alcanzar el éxito siempre que tú lo deseas.

Recuerda que esta carta del tarot refleja la necesidad de estar constantemente saliendo de viaje y estar conociendo personas de otra partes.

Esta semana va a ser de mucho trabajo y tareas pendientes de tu negocios trata de ponerte al día en todo lo que realices, para es día 11 de noviembre, te recomiendo que prendas una vela de color rojo y le pidas a tu ángel de la guarda lo que tanto deseas y verás cómo lo tendrás muy pronto.

