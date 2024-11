Camarón Zepeda confirma acuerdo para pelea con Stevenson

William ‘Camarón’ Zepeda confirmó que sí hay un acuerdo para pelear con Shakur Stevenson en los primeros meses del 2025 –como reveló el promotor Eddie Hearn– por el campeonato de peso ligero del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

En declaraciones a DAZN, Camarón Zepeda expresó que ese duelo es el que sigue después de enfrentar a Tevin Farmer y aseguró que -de no darse con Stevenson- está abierto a subir al ring a cualquier campeón de la categoría.

“Ya está confirmado que en el primer trimestre del 2025 se debe hacer esa pelea. Si no es él, será otro campeón del mundo. No es frustrante, pero estoy ansioso por que se me presente la oportunidad. Creo que nos hemos ganado todo esto y la oportunidad llegará pronto”, dijo.

Shakur Stevenson quiere acabar con el invicto del Camarón Zepeda. Crédito: John Locher | AP

“Estamos en espera de que nos abra la puerta cualquier campeón para que nos den la oportunidad de título del mundo. El campeón es Shakur, hemos estado pidiendo esa pelea antes de que se concretara esta (con Tevin Farmer), estábamos en pláticas, estoy seguro de que el año que viene sí o sí nos la tiene que dar, en febrero o marzo”, agregó.

Recordemos que el CMB ordenó la pelea entre el mexicano y el estadounidense unos meses atrás, pero Shakur Stevenson eligió enfrentar a Joe Cordina el 12 de octubre porque no quiso aceptar el cambio de fecha que solicitó el Camarón Zepeda para poder acompañar a su esposa en el nacimiento de su hijo.

Al comienzo del mes de septiembre, el campeón de peso ligero sufrió una lesión en la mano y se sometió a una cirugía, por lo que la pelea con Cordina fue suspendida. Como Stevenson regresará al ring a principios de 2025, se espera que el mexicano sea su siguiente oponente.

Tras noquear a Giovanni Cabrera en su último duelo, el Camarón Zepeda volverá a la acción contra Tevin Farmer el 16 de noviembre en la cartelera “Latino Night” que se realizará en el Riad, Arabia Saudita, y que estará encabezada por la pelea unificatoria de peso crucero entre Gilberto ‘Zurdo’ Ramírez y Chris Billam-Smith.

Camarón Zepeda y Tevin Farmer estarán presentes en “Latino Night”. Crédito: Cris Esqueda/Golden Boy Promotions | Cortesía

William ‘Camarón’ Zepeda, de 28 años, defendió su título continental de peso ligero de las Américas de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) y sigue invicto en el deporte. El peleador mexicano tiene marca de 31 victorias sin derrotas, 27 de ellas por nocaut.

Por su parte, Shakur Stevenson, de 26 años, viene de vencer a Artem Harutyunyan por decisión unánime en una pelea donde volvió a ser abucheado por su estilo aburrido de pelear. El estadounidense posee récord de 21 triunfos, 10 por la vía rápida, y ningún revés.

