Suspenden a árbitro de Premier League por insultos a Jurgen Klopp

El árbitro de la Premier League David Coote ha sido suspendido por el colegio de árbitros inglés (PGMOL) tras la difusión de un video en el que aparece insultando al exentrenador del Liverpool, Jürgen Klopp.

En el video, cuya fecha exacta se desconoce, se escucha a Coote refiriéndose a Klopp como un “gilipollas” y “arrogante”. Esta suspensión marca un capítulo sin precedentes en la relación ya complicada entre árbitros, técnicos y la Premier League.

En la grabación, Coote expone su hostilidad hacia el entrenador alemán, aludiendo a un episodio ocurrido durante la pandemia, en un partido entre el Liverpool y el Burnley, en el que Klopp supuestamente lo acusó de mentir.

“Es un gilipollas, un absoluto gilipollas. Además de lo que me hizo en un partido contra el Burnley durante la pandemia, me acusó de mentir. No tengo interés en hablar con alguien tan jodidamente arrogante. Haré todo lo posible por no hablar con él”, dice Coote en un momento del video.

Estas palabras, llenas de resentimiento, revelan un conflicto personal entre el árbitro y el entrenador, lo cual ha generado un fuerte debate en el mundo del fútbol inglés.

No es la primera vez que la relación entre Klopp y algunos árbitros genera controversia. El técnico alemán, conocido por su carácter apasionado, ha tenido varios enfrentamientos con la autoridad en el terreno de juego.

El PGMOL, en un comunicado oficial, confirmó la suspensión de Coote “con efecto inmediato, pendiente de una investigación completa”.

Esta suspensión llega en un momento en el que el arbitraje inglés ha estado bajo constante escrutinio, especialmente por decisiones polémicas en varios partidos recientes, y pone de relieve la importancia de la imparcialidad y el respeto en la relación entre árbitros y equipos.

La situación es aún más compleja al recordar que Coote fue el encargado de arbitrar en la reciente victoria del Liverpool por 2-0 ante el Aston Villa, en la que los aficionados y el cuerpo técnico de Birmingham expresaron su descontento por un supuesto penalti no pitado en contra de los “Reds”.

