Luis Fonsi y Águeda López presumen la increíble decoración de su casa por Navidad

La pareja conformada por Luis Fonsi y Águeda López ya declaró oficialmente inaugurada la temporada navideña con la colocación de su árbol de Navidad en la imponente mansión que poseen en el área de Miami.

Por medio de un video, compartido en las redes sociales, fue que pudimos ser testigos de cómo los Fonsi López recibirán este año la Navidad.

El material en cuestión, que muestra el antes y el después de la decoración, fue musicalizado con el tema ‘Making the Plane’ de John William.

Tal y como sucede con otras celebridades, la parejita recurrió a la ayuda de unos profesionales, quienes estuvieron a cargo de decorar y coordinar la decoración de su hogar por las próximas fiestas.

Su decoración consta de tres árboles nevados que fueron colocados en la sala de piano y junto a un gran ventanal, por lo que puede ser observada desde adentro, pero también desde afuera.

Los adornos de sus árboles son de tono blanco y plata, siendo de llamar la atención la familia de osos que fue incluida y que le da un toque de más realismo a su set navideño.

“Los mejores, ¡los adoro! Siempre haciendo mi Navidad especial”, se lee en el texto con el que Águeda agradeció a los encargados de llevar la Navidad hasta uno de los rincones más especiales de la residencia que comparte con su familia.

Como era de esperarse, los elogios hacia la decoración de los Fonsi López no se hizo esperar, aunque no faltaron los que aseguraron que esos momentos se deben hacer en familia y no dejarle la labor a alguien más.

