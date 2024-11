Conoce las reglas especiales para la pelea de Mike Tyson y Jake Paul

La pelea profesional entre Mike Tyson y Jake Paul de este viernes 15 de noviembre, y que se realizará en el AT&T Stadium de Arlington (Texas), tendrá unas reglas especiales por la diferencia marcada diferencia de edad entre ambos.

De acuerdo con el Departamento de Licencias y Regulaciones de Texas, quienes autorizaron este combate profesional, las normas que lo regirán no serán las mismas que se aplican actualmente en el boxeo.

Tela Mange, gerente de comunicaciones del departamento, declaró a USA Today que se ofrecieron a regular el evento y aceptaron estas reglas especiales porque no violan ningún estatuto ni ponen en riesgo a Mike Tyson o Jake Paul.

Mike Tyson y Jake Paul se enfrentarán este 15 de noviembre. Crédito: Sam Hodde | AP

“Si dos contendientes solicitan condiciones que no representan un problema de seguridad y no violan los estatutos y/o las reglas, entonces podemos acordar regular el evento. Y asegurar que todas esas condiciones se cumplan. Tener guantes más pesados y rounds más cortos no hace que el evento sea más peligroso para ninguno de los competidores”, declaró.

Reglas especiales para la pelea de Mike Tyson y Jake Paul

Como la diferencia de edad entre Mike Tyson y Jake Paul es de 29 años, los peleadores solicitaron las siguientes reglas especiales para que el combate pudiera ser profesional y no de exhibición.

La pelea se disputará en peso pesado.

Solo se disputarán ocho rounds de dos minutos cada uno. (Las profesionales son de doce asaltos y de tres minutos cada uno).

Estará permitido el nocaut.

Se usarán guantes de 14 onzas y no de 10 para evitar lesiones en los puños.

No se usará casco o careta para proteger la cabeza y cara durante el combate.

El resultado del duelo contará para los registros oficiales de los boxeadores.

Pronósticos para Mike Tyson vs. Jake Paul

Los pronósticos de la mayoría de los expertos en el deporte para este enfrentamiento es que Mike Tyson vencerá fácilmente a Jake Paul y por la vía del nocaut, pero la juventud del youtuber podría influir si el combate se alarga.

La pelea profesional entre ambos -que ha sido criticada por los fanáticos por la diferencia de edad– se transmitirá en exclusiva por Netflix, quien hará su debut en transmisiones de boxeo.

Mike Tyson no sube al cuadrilátero desde que enfrentó a Roy Jones Jr. en noviembre del 2020, combate de exhibición que terminó en empate, pero su última pelea como profesional fue hace 19 años cuando cayó derrotado ante Kevin McBride el 11 de junio de 2005.

En cambio, Jake Paul viene de vencer a Mike Perry -expeleador de UFC- por nocaut técnico en el sexto asalto el pasado mes de julio en Tampa, Florida.

Mike Tyson es el favorito para ganar la pelea con Jake Paul. Crédito: Chris Pizzello | AP

Mike Tyson, de 58 años, fue campeón de peso pesado y es considerado uno de los mejores boxeadores de todos los tiempos. Iron Mike se retiró en 2005 y dejó marca de 50 victorias (44 por la vía del nocaut) y 6 derrotas.

Por su parte, Jake Paul, de 27 años, tiene tres resultados positivos después de sufrir su primera derrota ante Tommy Fury por decisión dividida, hermano del campeón de peso pesado Tyson Fury. El también youtuber tiene récord de 10 triunfos (seis por la vía rápida) y un revés.

