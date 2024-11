John Krasinski es nombrado “el hombre más sexy de 2024” por la revista People

El actor estadounidense John Krasinski ha sido nombrado por la revista People como “el hombre más sexy de 2024”. Es un reconocimiento que anteriormente han obtenido otros famosos como Chris Evans, The Rock, Chris Hemsworth y Bradley Cooper.

Krasinski, de 45 años, saltó a la fama por su papel en la serie de televisión “The Office”, en la que estuvo nueve años. También tiene una extensa carrera en cine; algunos de sus créditos son las películas “Jarhead”, “Leatherface” y “13 Hours: The Secret Soldiers Of Benghazi”. En 2018 dirigió “A Quiet Place”, una cinta que tuvo un inesperado éxito a nivel mundial.

Entrevistado para esa publicación, el actor se dijo sorprendido por ese “título”: “Tuve un apagón inmediato. Cero pensamientos. Aparte de que pensé que se trataba de una broma. No es así como me despierto normalmente, pensando: ‘¿Es éste el día en que me pedirán que sea el hombre más sexy del mundo?’ Y, sin embargo, fue el día que ustedes lo hicieron. Realmente subieron el listón para mí”.

Desde hace 14 años John está casado con la actriz británica Emily Blunt, a quien dirigió en “A Quiet Place” y con quien tiene dos hijas. Ella también se mostró emocionada por ese nombramiento para su esposo, y dijo que podría tapizar su casa con la portada de la revista en la que aparece su esposo.

John Krasinski también comentó que en su adolescencia no era popular con las chicas: “Si miras el anuario de mi preparatoria, creo que mucha gente escribió cosas como: ‘Gracias por ayudarme a superar mi ruptura’ o ‘Eres un gran hombro sobre el que llorar’. Realmente estaba ahí para brindar apoyo moral, no tanto de manera romántica”.

