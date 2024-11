Para el presidente de Cruz Azul, el América es favorito, pero no invencible

Frente a la posibilidad que existe de que Cruz Azul se enfrente al América en la primera fase de la liguilla si es que las Águilas logran superar el play in, el presidente de la Máquina Celeste, el ingeniero Víctor Velázquez aseguró que América es de los favoritos en la liguilla, pero no un equipo invencible.

Conocedor de toda la negra historia que rodea el clásico joven del fútbol de México, el directivo celeste aseguró que los favoritos al título son: “América, Tigres, Toluca, escuadras que siempre son consideradas favoritas y que no se puede menospreciar su capacidad y obviamente el Cruz Azul”.

El dirigente reconoció que el América ha sido un adversario complicado en la entrevista que le concedió a la cadena de televisión restringida ESPN, en donde aseguró que: “nosotros les ganamos 4-1 en la última ocasión, pero es cierto en la liguilla es donde tenemos que ganar, sin duda es para lo que nos hemos preparado. En la final pasada llegamos a un paso y ahora nos estamos preparando para dar un paso más adelante”.

Sobre el América también reconoció que: “Al final tienes un rival complicado, de grandes figuras, pero eso no quiere decir que veamos a un América invencible. Cruz Azul con el tipo de trabajo, con los elementos, con los jugadores, con todo lo que tenemos, le podemos jugar al América o a cualquier equipo de la Liga por muy bien que esté”.

El dirigente está consciente de que la liguilla es otro torneo y que cualquier cosa puede pasar: “Por lo cual debemos tener la frialdad y argumentos para poder resolver estos partidos. Tenemos un equipo muy bien dirigido, con gente que ha ido diseñando este proyecto y si logramos el título formará parte del proyecto estructural que tenemos”.

También destacó que con los números a su favor en el torneo regular no es una garantía ser campeón: “Sabemos que es difícil, nada está escrito en el fútbol, sabemos que es otro torneo la liguilla y se va a tener que seguir trabajando y jugando con la misma mística”.

“Se tiene un compromiso muy fuerte y en el vestidor se respira un clima de cordialidad, todos están comprometidos, los jugadores quieren superar lo que se hizo el torneo pasado, sabemos que es complicado y que los equipos nos van a jugar a morir y lo vimos con Atlas y Tigres”, aseguró.

Velázquez también destacó el gran plantel con que cuentan y que eso se ha demostrado en la tabla de posiciones, pero reconoció que: “No podemos exagerar o sentirnos campeones antes de tiempo, somos un equipo favorito como otros, pero creo que podemos tener una gran liguilla, mejor dicho estoy convencido”.

Dijo que si no logran el título la gente definirá como fracaso el torneo, pero él expuso otra perspectiva: “Para nosotros fue cambiarle el rostro a todo el equipo, sería muy triste no ser campeones, pero la vida está llena de retos y estamos para darle satisfacción a la afición”.

Por lo pronto para que se dé en el inicio de la liguilla el duelo entre Cruz Azul vs. América existen las siguientes opciones. La primera que América pierda con Xolos el primer play in y después que enfrente al ganador de las Chivas vs. Atlas, para que en caso de vencer a uno de estos dos equipos pueda acceder como octavo lugar de la tabla y enfrente al primer lugar de la tabla de posiciones que es la Máquina Celeste.

